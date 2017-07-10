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10 июля 2017, 22:53 | Теннис | ТАСС

Надаль проиграл Мюллеру в 1/8 финала Уимблдона

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Испанец Рафаэль Надаль потерпел поражение от Жиля Мюллера из Люксембурга в 1/8 финала Уимблдонского теннисного турнира — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — 31,6 млн).

Встреча завершилась поражением испанца в пяти сетах со счетом 3:6 4:6 6:3 6:4 13:15 игра продолжалась 4 часа 50 минут. Увеличить
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Встреча завершилась поражением испанца, «посеянного» на турнире под четвертым номером, в пяти сетах со счетом 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 13:15. Игра продолжалась 4 часа 50 минут.

31-летний испанец, который занимает вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, является победителем 15 турниров серии Большого шлема. Также в его активе два золота Олимпийских игр (2008 года — в одиночном разряде, 2016 года — в парном).

В четвертьфинале турнира Мюллер (16) сыграет с хорватом Марином Чиличем (7). Уимблдон завершится 16 июля.
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