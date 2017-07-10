Надаль проиграл Мюллеру в 1/8 финала Уимблдона
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Испанец Рафаэль Надаль потерпел поражение от Жиля Мюллера из Люксембурга в 1/8 финала Уимблдонского теннисного турнира — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — 31,6 млн).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча завершилась поражением испанца, «посеянного» на турнире под четвертым номером, в пяти сетах со счетом 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 13:15. Игра продолжалась 4 часа 50 минут.
31-летний испанец, который занимает вторую строчку рейтинга Ассоциации
В четвертьфинале турнира Мюллер (16) сыграет с хорватом Марином Чиличем (7). Уимблдон завершится 16 июля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter