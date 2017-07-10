Надаль проиграл Мюллеру в 1/8 финала Уимблдона

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Встреча завершилась поражением испанца, «посеянного» на турнире под четвертым номером, в пяти сетах со счетом 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 13:15. Игра продолжалась 4 часа 50 минут.

31-летний испанец, который занимает вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, является победителем 15 турниров серии Большого шлема. Также в его активе два золота Олимпийских игр (2008 года — в одиночном разряде, 2016 года — в парном).

В четвертьфинале турнира Мюллер (16) сыграет с хорватом Марином Чиличем (7). Уимблдон завершится 16 июля.