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10 июля 2017, 22:51 | Теннис | Чемпионат.com

Матч 1/8 финала Уимблдона между Джоковичем и Маннарино перенесён на 11 июля

Матч четвёртого круга мужской сетки Уимблдонского турнира между французом Адрианом Маннарино и сербом Новаком Джоковичем, получившим от организаторов второй номер посева, перенесён на 11 июля.

Матч четвёртого круга мужской сетки Уимблдонского турнира между французом Адрианом <span class=error>Маннарино</span> и сербом <span class=error>Новаком</span> Джоковичем получившим от организаторов второй номер посева перенесён на 11 июля. Увеличить
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Теннисисты должны были сыграть на первом корте после окончания поединка между четвёртой ракеткой соревнований испанцем Рафаэлем Надалем и Жилем Мюллером из Люксембурга, посеянным под 16-м номером. Однако их встреча за выход в четвертьфинал продолжается уже пятый час и может завершиться с наступлением темноты.
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