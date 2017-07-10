Матч 1/8 финала Уимблдона между Джоковичем и Маннарино перенесён на 11 июля

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Теннисисты должны были сыграть на первом корте после окончания поединка между четвёртой ракеткой соревнований испанцем Рафаэлем Надалем и Жилем Мюллером из Люксембурга, посеянным под 16-м номером. Однако их встреча за выход в четвертьфинал продолжается уже пятый час и может завершиться с наступлением темноты.