Раонич обыграл А. Зверева и в четвертьфинале Уимблдона сразится с Федерером
Канадский теннисист Милош Раонич, получивший от организаторов шестой номер посева, вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира, в пяти сетах обыграв десятую ракетку соревнований, немецкого теннисиста Александра Зверева, со счётом 4:6, 7:5, 4:6, 7:5, 6:1.
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Матч продолжался 3 часа 23 минуты. Раонич 23 раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять из восьми
За выход в полуфинал Раонич сыграет с третьей ракеткой турнира швейцарским теннисистом Роджером Федерером.
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