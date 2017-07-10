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https://sport.mail.ru/news/tennis/30343811/
10 июля 2017, 21:57 | Теннис | Чемпионат.com

Раонич обыграл А. Зверева и в четвертьфинале Уимблдона сразится с Федерером

Канадский теннисист Милош Раонич, получивший от организаторов шестой номер посева, вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира, в пяти сетах обыграв десятую ракетку соревнований, немецкого теннисиста Александра Зверева, со счётом 4:6, 7:5, 4:6, 7:5, 6:1.

Канадский теннисист <span class=error>Милош</span> <span class=error>Раонич</span> получивший от организаторов шестой номер посева вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира в пяти сетах обыграв десятую ракетку соревнований немецкого теннисиста Александра <span class=error>Зверева</span> со счётом 4:6 7:5 4:6 7:5 6:1. Увеличить
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Матч продолжался 3 часа 23 минуты. Раонич 23 раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять из восьми брейк-пойнтов. На счету Зверева 17 эйсов, семь ошибок на подаче и три брейка.

За выход в полуфинал Раонич сыграет с третьей ракеткой турнира швейцарским теннисистом Роджером Федерером.
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