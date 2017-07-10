Раонич обыграл А. Зверева и в четвертьфинале Уимблдона сразится с Федерером

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Матч продолжался 3 часа 23 минуты. Раонич 23 раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять из восьми брейк-пойнтов. На счету Зверева 17 эйсов, семь ошибок на подаче и три брейка.

За выход в полуфинал Раонич сыграет с третьей ракеткой турнира швейцарским теннисистом Роджером Федерером.