Мирный и Матковски вышли в четвертьфинал Уимблдонского турнира
10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и поляк Марцин Матковски вышли в четвертьфинал парного разряда на Уимблдонском теннисном турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня в матче 1/8 финала
Еще один белорусский теннисист Андрей Василевский вышел в четвертьфинал Уимблдона вместе с чилийцем Хансом
Белорусский теннисист Андрей Василевский вышел в четвертьфинал Уимблдона в парном разрядеВместе с напарником Хансом
В женском одиночном разряде завершила выступление Виктория Азаренко, уступившая в 1/8 финала второму номеру мирового рейтинга румынке Симоне Халеп — 6:7 (3:7), 2:6.
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