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https://sport.mail.ru/news/tennis/30343726/
10 июля 2017, 21:51 | Теннис | БЕЛТА

Мирный и Матковски вышли в четвертьфинал Уимблдонского турнира

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и поляк Марцин Матковски вышли в четвертьфинал парного разряда на Уимблдонском теннисном турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/8 финала <nobr>белорусско-польский</nobr> тандем встречался с <span class=error>Николасом</span> <span class=error>Монро</span> (США) и Артемом <span class=error>Ситаком</span> (Новая Зеландия) и победил — 6:3 3:6 6:4. Увеличить
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Сегодня в матче 1/8 финала белорусско-польский тандем встречался с Николасом Монро (США) и Артемом Ситаком (Новая Зеландия) и победил — 6:3, 3:6, 6:4. В ¼ финала Мирный и Матковски встретятся с австрийско-хорватским дуэтом Оливер Марах / Мате Павич. Максим Мирный продолжает выступление в соревнованиях смешанных пар вместе с российской теннисисткой Екатериной Макаровой. В 1/8 финала они будут играть против британского дуэта Джоселин Рае / Кен Скупски.

Еще один белорусский теннисист Андрей Василевский вышел в четвертьфинал Уимблдона вместе с чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо, победив сегодня Равена Клаасена из ЮАР и представителя США Раджива Рама — 6:4, 7:6, 6:3.

Белорусский теннисист Андрей Василевский вышел в четвертьфинал Уимблдона в парном разрядеВместе с напарником Хансом Подлипником-Кастильо из Чили они обыграли Равена Клаасена из ЮАР и представителя США Раджива Рама — 6:4, 7:6, 6:3.

В женском одиночном разряде завершила выступление Виктория Азаренко, уступившая в 1/8 финала второму номеру мирового рейтинга румынке Симоне Халеп — 6:7 (3:7), 2:6.

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