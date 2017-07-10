Кузнецова и Младенович вышли в четвертьфинал Уимблдона в паре
Российская теннисистка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович вышли в четвертьфинал Уимблдонского турнира в парном разряде, в трёх сетах обыграв четвёртую пару соревнований, Тимю Бабош из Венгрии и чешку Андреа Главачкову, со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.
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Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Кузнецова и Младенович два раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали пять из шести
За выход в полуфинал Кузнецова и Младенович сыграют с японкой Макото Ниномией и чешкой Ренатой Ворачовой.
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