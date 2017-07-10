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https://sport.mail.ru/news/tennis/30343658/
10 июля 2017, 21:47 | Теннис | Чемпионат.com

Кузнецова и Младенович вышли в четвертьфинал Уимблдона в паре

Российская теннисистка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович вышли в четвертьфинал Уимблдонского турнира в парном разряде, в трёх сетах обыграв четвёртую пару соревнований, Тимю Бабош из Венгрии и чешку Андреа Главачкову, со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

Российская теннисистка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> и француженка Кристина Младенович вышли в четвертьфинал Уимблдонского турнира в парном разряде в трёх сетах обыграв четвёртую пару соревнований <span class=error>Тимю</span> <span class=error>Бабош</span> из Венгрии и чешку <span class=error>Андреа</span> Главачкову со счётом 6:3 6:7 (3:7) 6:3. Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Кузнецова и Младенович два раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали пять из шести брейк-пойнтов. На счету Бабош и Главачковой один эйс, семь ошибок на подаче и три брейка.

За выход в полуфинал Кузнецова и Младенович сыграют с японкой Макото Ниномией и чешкой Ренатой Ворачовой.
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