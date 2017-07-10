Кузнецова и Младенович вышли в четвертьфинал Уимблдона в паре

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Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Кузнецова и Младенович два раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали пять из шести брейк-пойнтов. На счету Бабош и Главачковой один эйс, семь ошибок на подаче и три брейка.

За выход в полуфинал Кузнецова и Младенович сыграют с японкой Макото Ниномией и чешкой Ренатой Ворачовой.