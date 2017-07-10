Федерер в 15-й раз вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Димитрова

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Матч продолжался 1 час 37 минут. Федерер восемь раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов. На счету Димитрова семь йсов, семь ошибок на подаче и один брейк. Федерер в 15-й раз добирался до четвертьфинала Уимблдона, превзойдя рекорд Джимми Коннорса (14).