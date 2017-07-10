Федерер в 15-й раз вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Димитрова
Швейцарский теннисист Роджер Федерер, получивший от организаторов третий номер посева, вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира, в трёх сетах обыграв 13-ю ракетку соревнований болгарина Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:2, 6:4.
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Матч продолжался 1 час 37 минут. Федерер восемь раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал пять из десяти
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