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10 июля 2017, 21:33 | Теннис | Чемпионат.com

Федерер в 15-й раз вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Димитрова

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, получивший от организаторов третий номер посева, вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира, в трёх сетах обыграв 13-ю ракетку соревнований болгарина Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:2, 6:4.

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> получивший от организаторов третий номер посева вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира в трёх сетах обыграв 13-ю ракетку соревнований болгарина <span class=error>Григора</span> <span class=error>Димитрова</span> со счётом 6:4 6:2 6:4. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 37 минут. Федерер восемь раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов. На счету Димитрова семь йсов, семь ошибок на подаче и один брейк. Федерер в 15-й раз добирался до четвертьфинала Уимблдона, превзойдя рекорд Джимми Коннорса (14).
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Раонич обыграл А. Зверева и в четвертьфинале Уимблдона сразится с Федерером

Раонич обыграл А. Зверева и в четвертьфинале Уимблдона сразится с Федерером

Канадский теннисист Милош Раонич, получивший от организаторов шестой номер посева, вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира, в пяти сетах обыграв десятую ракетку соревнований, немецкого теннисиста Александра Зверева, со счётом 4:6, 7:5, 4:6, 7:5, 6:1.
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