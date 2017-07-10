Елгин и Родионова завершили борьбу на Уимблдоне в миксте

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Матч продолжался 1 час 32 минуты. Елгин и Родионова пять раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух возможных. На счету Винуса и Крейчиковой пять эйсов, пять ошибок на подаче и два брейка.