Елгин и Родионова завершили борьбу на Уимблдоне в миксте
Российский теннисист Михаил Елгин и выступающая за Австралию Анастасия Родионова не сумели выйти в третий круг Уимблдонского турнира в миксте, в трёх сетах уступив 15-й паре соревнований, Майклу Винусу из Новой Зеландии и чешке Барборе Крейчиковой со счётом 6:4, 3:6, 4:6.
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Матч продолжался 1 час 32 минуты. Елгин и Родионова пять раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один
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