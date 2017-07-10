Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30343470/
10 июля 2017, 20:55 | Теннис | Чемпионат.com

Елгин и Родионова завершили борьбу на Уимблдоне в миксте

Российский теннисист Михаил Елгин и выступающая за Австралию Анастасия Родионова не сумели выйти в третий круг Уимблдонского турнира в миксте, в трёх сетах уступив 15-й паре соревнований, Майклу Винусу из Новой Зеландии и чешке Барборе Крейчиковой со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

Российский теннисист Михаил <span class=error>Елгин</span> и выступающая за Австралию Анастасия <span class=error>Родионова</span> не сумели выйти в третий круг Уимблдонского турнира в <span class=error>миксте</span> в трёх сетах уступив 15-й паре соревнований Майклу <span class=error>Винусу</span> из Новой Зеландии и чешке <span class=error>Барборе</span> Крейчиковой со счётом 6:4 3:6 4:6. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Елгин и Родионова пять раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух возможных. На счету Винуса и Крейчиковой пять эйсов, пять ошибок на подаче и два брейка.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Бердых обыграл Тима на пути в четвертьфинал Уимблдона

Бердых обыграл Тима на пути в четвертьфинал Уимблдона

Чешский теннисист Томаш Бердых, получивший от организаторов 11-й номер посева, вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира, в пяти сетах обыграв восьмую ракетку соревнований, австрийца Доминика Тима, со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 6:3, 3:6, 6:3.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО