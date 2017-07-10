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https://sport.mail.ru/news/tennis/30343371/
10 июля 2017, 20:39 | Теннис | Чемпионат.com

Бердых обыграл Тима на пути в четвертьфинал Уимблдона

Чешский теннисист Томаш Бердых, получивший от организаторов 11-й номер посева, вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира, в пяти сетах обыграв восьмую ракетку соревнований, австрийца Доминика Тима, со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 6:3, 3:6, 6:3.

Чешский теннисист <span class=error>Томаш</span> <span class=error>Бердых</span> получивший от организаторов 11-й номер посева вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира в пяти сетах обыграв восьмую ракетку соревнований австрийца <span class=error>Доминика</span> <span class=error>Тима</span> со счётом 6:3 6:7 (1:7) 6:3 3:6 6:3. Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 52 минуты. Бердых 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из 13 брейк-пойнтов. На счету Тима 11 эйсов, шесть ошибок на подаче и один брейк.

За выход в полуфинал Бердых сыграет с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) — Новак Джокович (Сербия, 2).
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