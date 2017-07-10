Бердых обыграл Тима на пути в четвертьфинал Уимблдона
Чешский теннисист Томаш Бердых, получивший от организаторов 11-й номер посева, вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира, в пяти сетах обыграв восьмую ракетку соревнований, австрийца Доминика Тима, со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 6:3, 3:6, 6:3.
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Матч продолжался 2 часа 52 минуты. Бердых 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из 13
За выход в полуфинал Бердых сыграет с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) — Новак Джокович (Сербия, 2).
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