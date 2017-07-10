Бердых обыграл Тима на пути в четвертьфинал Уимблдона

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Матч продолжался 2 часа 52 минуты. Бердых 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из 13 брейк-пойнтов. На счету Тима 11 эйсов, шесть ошибок на подаче и один брейк.

За выход в полуфинал Бердых сыграет с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) — Новак Джокович (Сербия, 2).