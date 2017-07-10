Летний чемпионат Казахстана по теннису выявил сильнейших

Евсеев в финальном матче обыграл кызылординца Тимура Мауленова со счетом 3:6, 6:3, 6:2. Третье место занял алматинец Тимур Хабибуллин, сообщает пресс-службе Федерации тенниса РК..



В парном разряде чемпионами Казахстана стали Тимур Хабибуллин и Родион Пак, победившие Султана Нарбекова из Алматы и Малика Омарханова из Караганды со счетом 6:2, 6:3. Третье место досталось Григорию Ломакину из Термиртау и Тимуру Мауленову из Кызылорды..



Среди девушек чемпионат Казахстана выиграла алматинка Жибек Куламаева. За звание чемпионки страны Куламбаева боролась с финалисткой Екатериной Дмитриченко и обыграла теннисистку из города Кокшетау со счетом 7:5, 6:3. На третьем месте расположилась карагандинка Анастасия Астахова..



Также пара Куламбаевой и алматинки Дарьи Детковской стали чемпионками Казахстана в парном разряде, переиграв соперниц Полину Голопутову (г. Астана) и Арину Талуенко (г. Алматы) в двух сетах, 6:2, 6:3. На третьем месте — Анастасия Шарапова (г. Астана) и Анастасия Астахова (г. Караганда)..



Взрослый летний чемпионат РК по большому теннису прошел с 6 по 10 июля в городе Алматы. В соревнованиях приняли участие свыше 120 теннисистов Казахстана.