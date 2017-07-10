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10 июля 2017, 19:55 | Теннис | Sports.kz

Летний чемпионат Казахстана по теннису выявил сильнейших

Денис Евсеев из Алматы стал победителем летнего чемпионата РК в одиночном разряде среди мужчин.

Денис Евсеев из <span class=error>Алматы</span> стал победителем летнего чемпионата РК в одиночном разряде среди мужчин. Увеличить
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Евсеев в финальном матче обыграл кызылординца Тимура Мауленова со счетом 3:6, 6:3, 6:2. Третье место занял алматинец Тимур Хабибуллин, сообщает пресс-службе Федерации тенниса РК..

В парном разряде чемпионами Казахстана стали Тимур Хабибуллин и Родион Пак, победившие Султана Нарбекова из Алматы и Малика Омарханова из Караганды со счетом 6:2, 6:3. Третье место досталось Григорию Ломакину из Термиртау и Тимуру Мауленову из Кызылорды..

Среди девушек чемпионат Казахстана выиграла алматинка Жибек Куламаева. За звание чемпионки страны Куламбаева боролась с финалисткой Екатериной Дмитриченко и обыграла теннисистку из города Кокшетау со счетом 7:5, 6:3. На третьем месте расположилась карагандинка Анастасия Астахова..

Также пара Куламбаевой и алматинки Дарьи Детковской стали чемпионками Казахстана в парном разряде, переиграв соперниц Полину Голопутову (г. Астана) и Арину Талуенко (г. Алматы) в двух сетах, 6:2, 6:3. На третьем месте — Анастасия Шарапова (г. Астана) и Анастасия Астахова (г. Караганда)..

Взрослый летний чемпионат РК по большому теннису прошел с 6 по 10 июля в городе Алматы. В соревнованиях приняли участие свыше 120 теннисистов Казахстана.

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