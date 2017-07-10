Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30342825/
10 июля 2017, 19:25 | Теннис | Чемпионат.com

Куэрри стал соперником Маррея в четвертьфинале Уимблдона

Американский теннисист Сэм Куэрри, получивший от организаторов 24-й номер посева, вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира, в пяти сетах обыграв Кевина Андерсона из ЮАР со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:3, 6:7 (11:13), 6:3.

Американский теннисист Сэм <span class=error>Куэрри</span> получивший от организаторов 24-й номер посева вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира в пяти сетах обыграв <span class=error>Кевина</span> Андерсона из ЮАР со счётом 5:7 7:6 (7:5) 6:3 6:7 (11:13) 6:3. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча продолжалась 3 часа 6 минут. Каждый из соперников подал навылет по 31 разу за матч. При этом Куэрри допустил одну двойную ошибку и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. На счету Андерсона пять ошибок на подаче и один брейк.

За выход в финал Куэрри сыграет с первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО