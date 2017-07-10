Куэрри стал соперником Маррея в четвертьфинале Уимблдона

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Встреча продолжалась 3 часа 6 минут. Каждый из соперников подал навылет по 31 разу за матч. При этом Куэрри допустил одну двойную ошибку и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. На счету Андерсона пять ошибок на подаче и один брейк.

За выход в финал Куэрри сыграет с первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.