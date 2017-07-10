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https://sport.mail.ru/news/tennis/30342221/
10 июля 2017, 18:29 | Теннис | Чемпионат.com

Чилич первым вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Баутисту-Агута

Хорватский теннисист Марин Чилич, получивший от организаторов седьмой номер посева, стал первым четвертьфиналистом Уимблдонского турнира, в трех сетах обыграв 18-ю ракетку соревнований, испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:2, 6:2, 6:2.

Хорватский теннисист Марин <span class=error>Чилич</span> получивший от организаторов седьмой номер посева стал первым <span class=error>четвертьфиналистом</span> Уимблдонского турнира в трех сетах обыграв 18-ю ракетку соревнований испанца <span class=error>Роберто</span> <nobr>Баутиста-Агута</nobr> со счётом 6:2 6:2 6:2. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 41 минуту. Чилич девять раз подал навылет и реализовал семь из девяти брейк-пойнтов, ни разу не ошибившись при подаче. На счету Баутисты-Агута один брейк и три двойные ошибки.

За выход в полуфинал Чилич сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Жиль Мюллер (Люксембург, 16).
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