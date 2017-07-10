Чилич первым вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Баутисту-Агута
Хорватский теннисист Марин Чилич, получивший от организаторов седьмой номер посева, стал первым четвертьфиналистом Уимблдонского турнира, в трех сетах обыграв 18-ю ракетку соревнований, испанца Роберто
Баутиста-Агута со счётом 6:2, 6:2, 6:2.
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Матч продолжался 1 час 41 минуту. Чилич девять раз подал навылет и реализовал семь из девяти
За выход в полуфинал Чилич сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Жиль Мюллер (Люксембург, 16).
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