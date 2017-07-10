Чилич первым вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Баутисту-Агута

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 41 минуту. Чилич девять раз подал навылет и реализовал семь из девяти брейк-пойнтов, ни разу не ошибившись при подаче. На счету Баутисты-Агута один брейк и три двойные ошибки.

За выход в полуфинал Чилич сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Жиль Мюллер (Люксембург, 16).