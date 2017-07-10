Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30342039/
10 июля 2017, 18:27 | Теннис | БЕЛТА

Виктория Азаренко уступила Симоне Халеп в 1/8 финала Уимблдона

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущая белорусская теннисистка Виктория Азаренко уступила румынке Симоне Халеп в 1/8 финала Уимблдона со счетом 6:7 (3:7), 2:6, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой партии матча белоруска вела 4:2 но собственные ошибки и образцовая игра <span class=error>Симоны</span> <span class=error>Халеп</span> на задней линии не позволили <span class=error>Азаренко</span> выиграть важный первый сет уступив на <nobr>тай-<span class=error>брейке</span> </nobr>— 3:7. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первой партии матча белоруска вела 4:2, но собственные ошибки и образцовая игра Симоны Халеп на задней линии не позволили Азаренко выиграть важный первый сет, уступив на тай-брейке — 3:7. Во второй партии вторая ракетка мира повела 3:0. Этого задела оказалось достаточно сопернице белоруски, чтобы удержать преимущество и победить — 6:2.

В четвертьфинале румынка встретится с британкой Йоханной Контой.

Для Виктории Азаренко после возвращения в профессиональный тур это был первый турнир серии Большого шлема. Во время выступления на Уимблдоне в текущем сезоне она обыграла американку Кэтрин Беллис, 16-ю ракетку мира Елену Веснину из России и британку Хизер Уотсон.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости

ФОТОРЕПОРТАЖ: Реконструкцию кавалерийского боя 1812 года показали у Мирског

Белорусская грация Екатерина Галкина завоевала две золотые награды в Берлин

Оползни и наводнения в Японии унесли жизни 22 человек

ФОТОРЕПОРТАЖ: Реконструкцию кавалерийского боя 1812 года показали у Мирског

Белорусская грация Екатерина Галкина завоевала две золотые награды в Берлин