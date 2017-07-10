Виктория Азаренко уступила Симоне Халеп в 1/8 финала Уимблдона
10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущая белорусская теннисистка Виктория Азаренко уступила румынке Симоне Халеп в 1/8 финала Уимблдона со счетом 6:7 (3:7), 2:6, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В первой партии матча белоруска вела 4:2, но собственные ошибки и образцовая игра Симоны Халеп на задней линии не позволили Азаренко выиграть важный первый сет, уступив на
В четвертьфинале румынка встретится с британкой Йоханной Контой.
Для Виктории Азаренко после возвращения в профессиональный тур это был первый турнир серии Большого шлема. Во время выступления на Уимблдоне в текущем сезоне она обыграла американку Кэтрин Беллис, 16-ю ракетку мира Елену Веснину из России и британку Хизер Уотсон.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter