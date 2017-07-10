Виктория Азаренко уступила Симоне Халеп в 1/8 финала Уимблдона

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В первой партии матча белоруска вела 4:2, но собственные ошибки и образцовая игра Симоны Халеп на задней линии не позволили Азаренко выиграть важный первый сет, уступив на тай-брейке — 3:7. Во второй партии вторая ракетка мира повела 3:0. Этого задела оказалось достаточно сопернице белоруски, чтобы удержать преимущество и победить — 6:2.

В четвертьфинале румынка встретится с британкой Йоханной Контой.

Для Виктории Азаренко после возвращения в профессиональный тур это был первый турнир серии Большого шлема. Во время выступления на Уимблдоне в текущем сезоне она обыграла американку Кэтрин Беллис, 16-ю ракетку мира Елену Веснину из России и британку Хизер Уотсон.