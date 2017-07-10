Магдалена Рыбарикова стала четвертьфиналисткой британского «мэйджора»
87-я ракетка мира, словачка Магдалена Рыбарикова, одолела хорватку Петру Мартич, занимающую 135-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 2/6, 6/3 в 1/8 финала Уимблдона.
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Встреча длилась 1 час 49 минут. За это время 28-летняя Магдалена сделала два эйса и пять брейков, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как 26-летняя Петра один раз подала навылет, реализовала пять
В четвертьфинале «мэйджора» в Лондоне Рыбарикова сразится либо с датчанкой Каролин Возняцки, либо с американкой Коко Вандевеге.
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