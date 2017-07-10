Магдалена Рыбарикова стала четвертьфиналисткой британского «мэйджора»

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Встреча длилась 1 час 49 минут. За это время 28-летняя Магдалена сделала два эйса и пять брейков, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как 26-летняя Петра один раз подала навылет, реализовала пять брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В четвертьфинале «мэйджора» в Лондоне Рыбарикова сразится либо с датчанкой Каролин Возняцки, либо с американкой Коко Вандевеге.