Wimbledon. Элина Свитолина потерпела поражение от Елены Остапенко

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За 1 час 44 минуты матча Элина выполнила пять подач навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, допустив столько же двойных ошибок. Тогда как Елена сделала шесть брейков и четыре эйса, восемь раз ошибившись при подаче. Это была первая очная встреча спортсменок.

В четвертьфинале «мэйджора» в Лондоне Остапенко сыграет либо с американкой Винус Уильямс, либо с хорваткой Аной Конюх.