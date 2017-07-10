Wimbledon. Элина Свитолина потерпела поражение от Елены Остапенко
Пятая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина, в четвёртом раунде Уимблдона уступила латвийке Елене Остапенко, занимающей 13-е место мирового рейтинга, — 3/6, 6/7 (6).
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За 1 час 44 минуты матча Элина выполнила пять подач навылет и реализовала четыре
В четвертьфинале «мэйджора» в Лондоне Остапенко сыграет либо с американкой Винус Уильямс, либо с хорваткой Аной Конюх.
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