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https://sport.mail.ru/news/tennis/30339850/
10 июля 2017, 15:23 | Теннис | GoTennis.ru

Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал Уимблдона, одолев Агнешку Радваньску

Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова, в четвёртом круге Уимблдона взяла верх над полькой Агнешкой Радваньской, занимающей 10-е место мирового рейтинга, — 6/2, 6/4.

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> в четвёртом круге Уимблдона взяла верх над полькой <span class=error>Агнешкой</span> <span class=error>Радваньской</span> занимающей 10-е место мирового рейтинга — 6/2 6/4. Увеличить
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Спортсменки провели на корте 1 час 29 минут, за которые Светлана сделала два эйса и три брейка, один раз ошибившись при подаче. Тогда как Агнешка ни разу не брала подачу соперницы и не допускала двойных ошибок. Россиянка увеличила преимущество в личных встречах теннисисток — 14:4.

В четвертьфинале «мэйджора» в Лондоне Кузнецова сразится либо с немкой Анжелик Кербер, либо с испанкой Гарбин Мугурусой.
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