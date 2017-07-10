Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал Уимблдона, одолев Агнешку Радваньску

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсменки провели на корте 1 час 29 минут, за которые Светлана сделала два эйса и три брейка, один раз ошибившись при подаче. Тогда как Агнешка ни разу не брала подачу соперницы и не допускала двойных ошибок. Россиянка увеличила преимущество в личных встречах теннисисток — 14:4.

В четвертьфинале «мэйджора» в Лондоне Кузнецова сразится либо с немкой Анжелик Кербер, либо с испанкой Гарбин Мугурусой.