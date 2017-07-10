Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30339609/
10 июля 2017, 15:13 | Теннис | GoTennis.ru

Алексей Захаров завершил выступление на юниорском «мэйджоре» в Лондоне

Российский теннисист Алексей Захаров проиграл американцу Патрику Кипсону, занимающему 916-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 6/7 (6) в первом круге Уимблдона среди юниоров.

Российский теннисист Алексей Захаров проиграл американцу <span class=error>Патрику</span> <span class=error>Кипсону</span> занимающему 916-ю строчку рейтинга ATP со счётом 4/6 6/7 (6) в первом круге Уимблдона среди юниоров. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. За это время 17-летний Алексей сделал один эйс и два брейка, один раз ошибившись при подаче. Тогда как его ровесник выполнил две подачи навылет, реализовал три брейк-пойнта и допустил две двойные ошибки. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Во втором раунде турнира Кипсон померится силами с японцем Ютой Шимицу.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
10 мюнля

Алексей Захаров завершил выступление на юниорском "мэйджоре" в Лондоне

16 превью. Прогнозы американского аналитика на все матчи понедельника

Вера Звонарёва получила степень магистра в университете Бостона