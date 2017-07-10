Алексей Захаров завершил выступление на юниорском «мэйджоре» в Лондоне
Российский теннисист Алексей Захаров проиграл американцу Патрику Кипсону, занимающему 916-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 6/7 (6) в первом круге Уимблдона среди юниоров.
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Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. За это время 17-летний Алексей сделал один эйс и два брейка, один раз ошибившись при подаче. Тогда как его ровесник выполнил две подачи навылет, реализовал три
Во втором раунде турнира Кипсон померится силами с японцем Ютой Шимицу.
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