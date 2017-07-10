Алексей Захаров завершил выступление на юниорском «мэйджоре» в Лондоне

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Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. За это время 17-летний Алексей сделал один эйс и два брейка, один раз ошибившись при подаче. Тогда как его ровесник выполнил две подачи навылет, реализовал три брейк-пойнта и допустил две двойные ошибки. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Во втором раунде турнира Кипсон померится силами с японцем Ютой Шимицу.