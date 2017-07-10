16 превью. Прогнозы американского аналитика на все матчи понедельника

Женский турнир



Анжелик Кербер — Гарбин Мугуруса.

Самый высокорейтинговый женский матч должен идти первым. Финалистка турнира-2015 Мугуруса и финалистка турнира-2016 Кербер борются «всего лишь» за ¼. Обе проиграли Серене в своих финалах, так что в этом году их шансы победить довольно неплохи. Анжелик более стабильный игрок, но Гарбин недавно достигла пика в их личных встречах, выиграв четыре последних поединка против немки, включая и матч на Уимблдоне-2015. Мне бы хотелось увидеть повторение той партии, в которой они играли вплоть до 14:12 на тай-брейке.



Победит: Мугуруса



Агнешка Радваньска — Светлана Кузнецова.

Лучший шанс польки взять «Шлем» — это всегда Уимблдон, но не тогда, когда ей нужно играть с Кузнецовой. Россиянка традиционно окажется слишком мощной. Счёт личных встреч — 13:4 в пользу Светланы и она выиграла четыре их последние встречи.



Победит: Кузнецова



Магдалена Рыбарикова — Петра Мартич



Кто-то мог заранее предугадать эту пару в 1/8? Рыбарикова — 87-я ракетка мира, а Мартич — 135-я, и они никогда прежде не встречались. На самом деле, этот поединок окажется матчем дня.



Победит: Рыбарикова



Коко Вандевеге — Каролин Возняцки



Контрасты в игровых стилях встречаются в современном Туре всё реже, но и так бывает. Возможно, в противостоянии Коко и Каро эта разница будет наиболее заметной. Мощно подающая Вандевеге — это только атака, тогда как Возняцки будет упорно бороться несколько иначе — датчанка концентрируется на приёме. Сможет ли американка пробить достаточное количество раз, чтобы победить? Прежде ей не удавалось — Каролин ведёт 2:0. Но они и на траве раньше не встречались.



Победит: Вандевеге



Винус Уильямс — Ана Конюх



Четвертьфиналистка прошлогоднего US Open — Конюх — в течение большей части сезона-2016 не могла найти свою игру. Но затем одержала крутейшую трёхсетовую победу над Цибулковой. Сможет ли она и дальше мощно бить с задней линии и хватит ли её мощи на 37-летнюю Винус? Возможно.



Победит: Конюх



Елена Остапенко — Элина Свитолина.

Латвийка и украинка в данный момент однозначно являются самыми прогрессирующими в Туре девушками, но прежде они не встречались. Что ж, Manic Monday — это идеальное время для первого поединка. Как мы видели в Париже, Остапенко полагается на агрессивную атаку, но сможет ли она вечно бегать за мячом и пробивать в каждом розыгрыше? Если нет, Свитолина легко разберётся.



Победит: Свитолина



Йоханна Конта — Каролин Гарсия



Конта и Гарсия провели три полных матча. Британка выиграла два из них. На своих первых пяти Уимблдонах Йоханна одержала лишь одну победу, но сейчас ей, кажется, начинает нравиться трава.



Победит: Конта



Симона Халеп — Виктория Азаренко.

Халеп потребовалось время, чтобы понять, как играть против куда более мощной Азаренко. Вика легко взяла их первые две встречи, но затем Симона выиграла ставший классическим трёхсетовик на US Open-2015. Мне кажется, что уимблдонский путь Азаренко закончится в 1/8 финала — пока что ей не хватает былого напора.

Победит: Халеп.

Мужской турнир



Энди Маррей — Бенуа Пэр.

Энди и Бенуа встречались лишь раз — в прошлогоднем Монте-Карло. Маррей одержал волевую победу в трёх сетах, и эта победа немного помогла ему перевернуть ход сезона. Пэр, как и последний оппонент британца Фоньини, — очень резвый и аккуратно бьющий игру, но он не так аномально опасен, как итальянец.



Победит: Маррей



Сэм Куэрри — Кевин Андерсон



Соревнование великанов. Рост Куэрри — 198 сантиметров, а Андерсона — 203 сантиметра. Оба они строят игру на подачах и ударах с задней линии. В статистике личных встреч ведёт Куэрри — 7:5, а их показатели на Уимблдонетоже сравнимы: Сэм — 12:9, Кевин — 9:8. Вероятно, мы увидим очередной пятисетовик.



Победит: Куэрри



Рафаэль Надаль — Жиль Мюллер.

Каждые шесть лет испанец и люксембуржец встречаются на Уимблдоне. В 2005 году Мюллер выбил 19-летнего Рафу во втором раунде, а в 2011 Надаль отомстил в трёх сетах. Сейчас Жилю уже 34, но он показывает свой лучший теннис в карьере, особенно на траве. Благодаря своей подаче слева, он может рассчитывать на многое.



Победит: Надаль



Марин Чилич — Роберто Баутиста-Агут



Испанец одержал одну из важнейших побед в карьере (над Кеи Нишикори) и ведёт в личных встречах с хорватом — 2:1. но Чилич входит в очень короткий список игроков не из Топ-4, которые могут взять титул.



Победит: Чилич



Милош Раонич — Александр Зверев.

Один из лучших матчей четвёртого раунда за последние несколько лет. Раонич — прошлогодний финалист, а Зверев — звезда завтрашнего дня. Они встречались лишь раз — на грунте Рима, тогда победил Саша. Думаю, что Раонич и его великолепный приём (ни слова о подаче!) на траве смотрятся увереннее.



Победит: Раонич



Роджер Федерер — Григор Димитров.

Мы уже сто раз писали это в превью, но должен же когда-то «второй Федерер» затмить оригинал хоть в одном матче? Может, час для болгарского шоу настал? Димитров пока что не отдал оппонентам ни сета, а три года назад почти вышел в финал. Но Федерер ведёт в личных встречах — 5:0 и пока что является лучшим игроком сезона.



Победит: Федерер



Доминик Тим — Томаш Бердых.

Что мы выберем: молодость и задор прямо сейчас или опыт на траве? Тим — это игрок будущего, но Бердых был в финале Уимблдона. Счёт личных встреч — 1:1. Ух, непросто.



Победит: Тим



Новак Джокович — Адриан Маннарино.

Джокович также не отдал оппонентам ни партии. Он играет хорошо или сетка слишком лёгкая. Это останется загадкой, даже если он победит Маннарино в трёх сетах — француз находится на 51-м месте рейтинга. Новак сделал это в прошлом сезоне, а затем проиграл Куэрри.



Победит: Джокович.