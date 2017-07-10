Вера Звонарёва получила степень магистра в университете Бостона
Российская теннисистка Вера Звонарёва успешно завершила образовательную программу в
Северо-Восточном университете Бостона. Как сообщает пресс-служба WTA, спортсменка получила степень магистра, защитив диплом по глобалистике и политологии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее 32-летняя уроженка Москвы окончила бакалавриат в Дипломатической академии в Москве, а до этого — московский Университет физической культуры.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter