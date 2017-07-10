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10 июля 2017, 14:24 | Теннис | GoTennis.ru

Вера Звонарёва получила степень магистра в университете Бостона

Российская теннисистка Вера Звонарёва успешно завершила образовательную программу в Северо-Восточном университете Бостона. Как сообщает пресс-служба WTA, спортсменка получила степень магистра, защитив диплом по глобалистике и политологии.

Российская теннисистка Вера <span class=error>Звонарёва</span> успешно завершила образовательную программу в <nobr>Северо-Восточном</nobr> университете Бостона. Как сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> WTA спортсменка получила степень магистра защитив диплом по глобалистике и политологии. Увеличить
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