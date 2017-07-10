Сегодня исполнилось 74 года со дня рождения Артура Эша

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Американец трижды побеждал на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде — US Open (1968 год), Australian Open (1970 год) и Уимблдоне (1975 год). На счету Артура два титула на «мэйджорах» в парном разряде — «Ролан Гаррос» (1971 год) и Australian Open (1977 год). Всего за время выступления в Туре Эш-младший выиграл 33 турнира.

Впервые в состав национальной сборной США Артур был включён уже в возрасте двадцати лет. На постоянной основе за свою сборную Эш начал играть в 22 года. В итоге Артуру удалось выиграть три Кубка Дэвиса. Также он становился чемпионом Панамериканских игр в миксте и завоёвывал бронзовую медаль в одиночном разряде.

Стоит отметить, что Эш был политическим активистом, боровшимся за права чернокожего населения в ЮАР. Устраивая акции протеста, несколько раз он оказывался за решёткой.

После завершения профессиональной карьеры Артур был капитаном сборной США в Кубке Дэвиса. В 1985 году он был включён в Международный зал теннисной славы.

20 февраля 1977 года спортсмен женился на фотографе Джеанне Мотусамми. В декабре 1986 года пара удочерила девочку, которую назвали Камера.

В 1988 году Эш узнал, что болен СПИДом, которым он, предположительно, заразился во время переливания крови в 1983 году. Долгое время Эш скрывал свою болезнь. Артур ушёл из жизни 6 февраля 1993 года.

В честь Артура Эша назван теннисный стадион, являющимся центральным кортом Открытого чемпионата США.