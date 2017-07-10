Кристиан Лозан уступил Гильермо Оласо в финале турнира ITF в Грузии
1028-я ракетка мира, российский теннисист Кристиан Лозан, стал
вице-чемпионом турнира ITF в Телави (Грузия).
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В финальном поединке, который продолжался 2 часа 8 минут, 18-летний Кристиан уступил 29-летнему испанцу Гильермо Оласо, не имеющему в данный момент профессионального рейтинга, — 6/3, 3/6, 3/6.
Титул, завоёванный на соревнованиях Telavi Open, стал для Оласо первым в сезоне и принёс 18 рейтинговых очков.
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