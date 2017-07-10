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https://sport.mail.ru/news/tennis/30337732/
10 июля 2017, 13:12 | Теннис | GoTennis.ru

Кристиан Лозан уступил Гильермо Оласо в финале турнира ITF в Грузии

1028-я ракетка мира, российский теннисист Кристиан Лозан, стал вице-чемпионом турнира ITF в Телави (Грузия).

1028-я ракетка мира российский теннисист <span class=error>Кристиан</span> <span class=error>Лозан</span> стал <nobr>вице-чемпионом</nobr> турнира ITF в <span class=error>Телави</span> (Грузия). Увеличить
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В финальном поединке, который продолжался 2 часа 8 минут, 18-летний Кристиан уступил 29-летнему испанцу Гильермо Оласо, не имеющему в данный момент профессионального рейтинга, — 6/3, 3/6, 3/6.

Титул, завоёванный на соревнованиях Telavi Open, стал для Оласо первым в сезоне и принёс 18 рейтинговых очков.
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