Кристиан Лозан уступил Гильермо Оласо в финале турнира ITF в Грузии

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В финальном поединке, который продолжался 2 часа 8 минут, 18-летний Кристиан уступил 29-летнему испанцу Гильермо Оласо, не имеющему в данный момент профессионального рейтинга, — 6/3, 3/6, 3/6.

Титул, завоёванный на соревнованиях Telavi Open, стал для Оласо первым в сезоне и принёс 18 рейтинговых очков.