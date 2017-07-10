Стал известен заявочный список участников «Мастерса» в Монреале
Организаторы турнира Rogers Cup опубликовали заявочный лист соревнований, которые с 7 по 13 августа пройдут в Монреале (Канада).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В частности, в список участников турнира категории «Мастерс» с призовым фондом $4,662,300 вошли: британец Энди Маррей, испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка, хорват Марин Чилич, канадец Милош Раонич, австриец Доминик Тим, аргентинец Хуан Мартин Дель Потро.
Своё участие в соревнованиях в Канаде подтвердил также россиянин Карен Хачанов.
Напомним, что действующим чемпионом турнира является Новак Джокович.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter