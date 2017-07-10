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10 июля 2017, 12:47 | Теннис | GoTennis.ru

Стал известен заявочный список участников «Мастерса» в Монреале

Организаторы турнира Rogers Cup опубликовали заявочный лист соревнований, которые с 7 по 13 августа пройдут в Монреале (Канада).

Организаторы турнира Rogers Cup опубликовали заявочный лист соревнований которые с 7 по 13 августа пройдут в Монреале (Канада). Увеличить
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В частности, в список участников турнира категории «Мастерс» с призовым фондом $4,662,300 вошли: британец Энди Маррей, испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка, хорват Марин Чилич, канадец Милош Раонич, австриец Доминик Тим, аргентинец Хуан Мартин Дель Потро.

Своё участие в соревнованиях в Канаде подтвердил также россиянин Карен Хачанов.

Напомним, что действующим чемпионом турнира является Новак Джокович.
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