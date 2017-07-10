Виктория Азаренко в четвертый раз сыграет с Симоной Халеп на турнирах под эгидой WTA

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В 1/8 финала женского одиночного разряда белоруска Виктория Азаренко, занимающая 683-е место в мировом рейтинге, сыграет со второй ракеткой планеты румынкой Симоной Халеп. Это будет их четвертый поединок на турнирах под эгидой WTA. В двух встречах в 2012 году побеждала Азаренко, а в 2015-м на US Open успеха добилась Халеп. Победитель сегодняшнего матча сыграет в ¼ финала с победителем встречи между британкой Йоханной Контой (7-й номер рейтинга WTA) и французской теннисисткой Каролин Гарсией (22).