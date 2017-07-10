Симона Халеп станет обладательницей самой длинной действующей серии по пребыванию в Топ-10 рейтинга WTA
Американская теннисистка Серена Уильямс по итогам Уимблдона покинет Топ-10 мировой классификации и прервёт свою серию из 277 недель подряд, проведённых в первой десятке мирового рейтинга. Это была первая по длине действующая серия.
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Таким образом, лидирующее место по этому статистическому показателю переходит к румынке Симоне Халеп, серия которой насчитывает 182 недели. 25-летняя Симона не покидает Топ-10 с 27 января 2014 года.
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