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https://sport.mail.ru/news/tennis/30334931/
10 июля 2017, 10:28 | Теннис | GoTennis.ru

Симона Халеп станет обладательницей самой длинной действующей серии по пребыванию в Топ-10 рейтинга WTA

Американская теннисистка Серена Уильямс по итогам Уимблдона покинет Топ-10 мировой классификации и прервёт свою серию из 277 недель подряд, проведённых в первой десятке мирового рейтинга. Это была первая по длине действующая серия.

Американская теннисистка <span class=error>Серена</span> <span class=error>Уильямс</span> по итогам Уимблдона покинет Топ-10 мировой классификации и прервёт свою серию из 277 недель подряд проведённых в первой десятке мирового рейтинга. Это была первая по длине действующая серия. Увеличить
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Таким образом, лидирующее место по этому статистическому показателю переходит к румынке Симоне Халеп, серия которой насчитывает 182 недели. 25-летняя Симона не покидает Топ-10 с 27 января 2014 года.
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