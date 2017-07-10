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https://sport.mail.ru/news/tennis/30334746/
10 июля 2017, 9:50 | Теннис | GoTennis.ru

Виктор Галович стал победителем «Челленджера» в Реканати

Хорватский теннисист Виктор Галович завоевал титул на «Челленджере» в Реканати (Италия), обыграв в двух сетах боснийца Мирзу Башича, — 7/6 (3), 6/4.

Хорватский теннисист Виктор <span class=error>Галович</span> завоевал титул на Челленджере в <span class=error>Реканати</span> (Италия) обыграв в двух сетах <span class=error>боснийца</span> <span class=error>Мирзу</span> <span class=error>Башича</span> — 7/6 (3) 6/4. Увеличить
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Первая очная встреча игроков продолжалась 1 час 32 минуты. 491-я ракетка мира, 26-летний Виктор, выполнил одиннадцать подач навылет, реализовал два брейк-пойнта и допустил три двойные ошибки. 25-летний Мирза, занимающий 163-ю строчку мировой табели о рангах, сделал шесть эйсов и один брейк, трижды ошибившись при подаче.

Данный трофей стал для Галовича первым за карьеру на «Челленджерах», принеся $6,150 призовых и 80 рейтинговых очков.
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