Виктор Галович стал победителем «Челленджера» в Реканати

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Первая очная встреча игроков продолжалась 1 час 32 минуты. 491-я ракетка мира, 26-летний Виктор, выполнил одиннадцать подач навылет, реализовал два брейк-пойнта и допустил три двойные ошибки. 25-летний Мирза, занимающий 163-ю строчку мировой табели о рангах, сделал шесть эйсов и один брейк, трижды ошибившись при подаче.

Данный трофей стал для Галовича первым за карьеру на «Челленджерах», принеся $6,150 призовых и 80 рейтинговых очков.