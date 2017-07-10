Виктор Галович стал победителем «Челленджера» в Реканати
Хорватский теннисист Виктор Галович завоевал титул на «Челленджере» в Реканати (Италия), обыграв в двух сетах боснийца Мирзу Башича, — 7/6 (3), 6/4.
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Первая очная встреча игроков продолжалась 1 час 32 минуты. 491-я ракетка мира, 26-летний Виктор, выполнил одиннадцать подач навылет, реализовал два
Данный трофей стал для Галовича первым за карьеру на «Челленджерах», принеся $6,150 призовых и 80 рейтинговых очков.
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