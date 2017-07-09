Энди Маррей: Игра Пэра подвержена перепадам, но я ожидаю непростой матч

«У Бенуа хорошо поставлены удары, он отлично передвигается по корту. Если ему представится возможность для атаки, то он непременно ей воспользуется.

Однако при этом его игра подвержена перепадам. Он может хорошо провести определённый отрезок, но затем наступает провал. Так или иначе, я жду упорного поединка, — цитирует Маррея агентство ВВС.