Энди Маррей: Игра Пэра подвержена перепадам, но я ожидаю непростой матч
Первая ракетка мира, британец Энди Маррей, поделился ожиданиями от матча четвёртого круга Уимблдона против француза Бенуа Пэра.
«У Бенуа хорошо поставлены удары, он отлично передвигается по корту. Если ему представится возможность для атаки, то он непременно ей воспользуется.
Однако при этом его игра подвержена перепадам. Он может хорошо провести определённый отрезок, но затем наступает провал. Так или иначе, я жду упорного поединка, — цитирует Маррея агентство ВВС.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter