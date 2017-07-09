Вера Звонарёва обыграла Терезу Михаликову в финале турнира ITF в Египте

За время матча, который продолжался 2 часа 58 минут, 32-летняя Вера, не имеющая профессионального рейтинга, реализовала пять брейк-пойнтов и допустила столько же двойных ошибок. 496-я ракетка мира, 19-летняя Тереза, сделала один эйс и шесть брейков, четырежды ошибившись при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Этот титул стал для россиянки первым в текущем сезоне и принёс ей 12 рейтинговых очков.