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https://sport.mail.ru/news/tennis/30332147/
9 июля 2017, 23:00 | Теннис | GoTennis.ru

Вера Звонарёва обыграла Терезу Михаликову в финале турнира ITF в Египте

Российская теннисистка Вера Звонарёва стала чемпионкой соревнований ITF в Шарм-эль-Шейхе, обыграв в трёх сетах словачку Терезу Михаликову, — 1/6, 7/6 (4), 7/5.

За время матча, который продолжался 2 часа 58 минут, 32-летняя Вера, не имеющая профессионального рейтинга, реализовала пять брейк-пойнтов и допустила столько же двойных ошибок. 496-я ракетка мира, 19-летняя Тереза, сделала один эйс и шесть брейков, четырежды ошибившись при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Этот титул стал для россиянки первым в текущем сезоне и принёс ей 12 рейтинговых очков.
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