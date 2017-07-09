Вера Звонарёва обыграла Терезу Михаликову в финале турнира ITF в Египте
Российская теннисистка Вера Звонарёва стала чемпионкой соревнований ITF в
Шарм-эль-Шейхе, обыграв в трёх сетах словачку Терезу Михаликову, — 1/6, 7/6 (4), 7/5.
За время матча, который продолжался 2 часа 58 минут, 32-летняя Вера, не имеющая профессионального рейтинга, реализовала пять
Этот титул стал для россиянки первым в текущем сезоне и принёс ей 12 рейтинговых очков.
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