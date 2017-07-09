Владимир Камельзон: Медведев опозорил Россию
Заслуженный тренер России подвел итоги первой недели Уимблдона.
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Видимо, что-то случилось...
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— Кузнецова прошла в следующий круг, и это отличный результат, — отметил Камельзон. — Она смотрелась явно предпочтительнее своей соперницы. Света могла играть по всему корту и главное, что мы смогли увидеть, она очень хорошо готова физически, крепко держится на траве, где уже многие подскальзывались и у нее многое получается. Хотя бы один игрок от России вышел во вторую неделю Уимблдона.
— Дальше ей предстоит встреча с Агнешкой Радванской.
— Не могу сказать, что Кузнецова в
У АЗАРЕНКО И ВЕСНИНОЙ ОЧЕВИДНА РАЗНИЦА В КЛАССЕ
— Поражению Елены Весниной от Виктории Азаренко были удивлены?
— Здесь сказалась значительная разница в классе. Это два абсолютно разных уровня игры. Веснина прибавила в игре, с ней поработал Андрей Чесноков, она вошла в двадцатку сильнейших, стала олимпийской чемпионкой в парном разряде, но Виктория просто находится на другой, более высокой ступени игры, хоть и восстанавливается после рождения ребенка. Поэтому результат закономерен.
— Неужели так быстро можно восстановиться? Азаренко разводит соперницу по углам так, словно никакого декрета и не было.
— Это техника плюс физическое состояние. Тут важно ведь не только попадать в угол, но и самому быстро перемещаться. При этом важно не просто догнать мяч — надо сделать паузу, остановиться, увидеть, где стоит соперница ударить так, чтобы создать ей трудности. Именно это я и имею ввиду, когда говорю о разнице в классе. И Азаренко умеет все перечисленное лучше, чем Веснина. В
— В их отсутствие, кстати, кто видится вам фаворитом женского турнира?
— Не знаю. Мне кажется, на это способна любая из первой тридцатки, даже полтинника. Все эти игроки одинаковые, словно
ХАЧАНОВУ НУЖНО ПРИБАВИТЬ В СКОРОСТИ
— Говоря о мужской сетке Уимблдона, вы довольны Кареном Хачановым?
— Безусловно. Пока Карен не может пройти Надаля или Маррэя, но он с ними хотя бы борется. Он проведет еще пару матчей с соперниками такого уровня, поймет, чего именно ему не хватает и наработает необходимые элементы. Это творческая работа, которую он обязательно проделает со своей командой.
— А в чем именно, на ваш взгляд, ему надо прибавить?
— Хачанов уже научился играть и на траве, и на грунте. Он не боится своих оппонентов, какое бы место в рейтинге они не занимали. Но чтобы добиваться результата во встречах с Федерером и Маррэем, надо хотя бы пару сетов у них повыигрывать — почувствовать свои силы и возможности. Уверен, можно нащупать тот уровень игры, при котором Карену будут покоряться и такие вершины. У ребят из большой четверки, если и случаются провалы, то разово. А потом один из них выходит и выигрывает в десятый раз «Ролан Гаррос». Но это, отнюдь, не значит, что нельзя с ним побороться. Карену это вполне по силам, надо только прибавить в скорости. Как ее поймать — вот, пожалуй, главный вопрос. Он легкий, техничный парень, но надо, видимо, перетерпеть
Есть и еще один момент. Федерер выходит на центральный корт, словно на лужайку у дома — нет никакого волнения, одно только удовольствие. А наши ребята зачастую теряются, не понимают, куда они попали, чувствуют себя не в своей тарелке. И это понятно — они там играют крайне редко. Это как в Большом театре — танцора кордебалета можно поставить на партию солиста, и он может, наверное, ее станцевать, но все равно не так хорошо, как Лиепа или Цискаридзе. Другое дело, что как бы мы ни хвалили Хачанова, он все равно в результате не вышел во вторую неделю. И у нас на этом этапе от России всего один человек — Кузнецова.
— В чем вы видите причину?
— У нас в юношеских турнирах «Большого шлема» играет чуть ли не по двадцать человек, но
— Почему так происходит?
— Это вопрос тренерский. У нас
— Но ведь не каждому дано тренировать.
— У нас такое количество талантливых ребят в стране, неужели мало достойных тренеров? На прошлой неделе проходило Открытое первенство Москвы — играло более 350 человек из 50 с лишним регионов России. Дети есть потрясающие! К примеру, из Иркутска приехал мальчик Максим Лавыгин, 11 лет, так он родился с мячом и ракеткой в руках. Ребята бились за каждый мяч. А вот тренеров сборных команд ни одного не было. Как
ПОСТУПОК МЕДВЕДЕВА — БЕСКУЛЬТУРЬЕ
— Можете дать свою оценку поступку Даниила Медведева?
— Я человек прямой, поэтому скажу — это бескультурье, невоспитанность и хамство. Королевский турнир, с аристократическими вековыми традициями — разве можно себя так вести? Человек играет перед многомиллионной телевизионной аудиторией, выступает за свою страну — нельзя себя так гадко вести. Откровенно говоря, будь моя воля, я бы увел его с корта и никогда бы не разрешил на него возвращаться. Я сам судья Всесоюзной категории по теннису — если бы у меня игрок совершил такой поступок, он бы в теннис больше не играл. Тот факт, что его оштрафовали на 17,5 тысяч долларов — это ерунда, он оштрафовал сам себя, свою репутацию, он опозорил Россию. Такой красивый парень, так хорошо играл и так ничтожно себя повел — ужасно.
— Кто из большой четверки — Надаль, Федерер, Джокович, Маррэй — видится главным претендентом на трофей?
— Надаль выглядит очень убедительно. Он просто в идеальной форме — и физической, и психологической, и игровой. Федерер выступает здорово — недаром он сделал перерыв, видно, что специально набирал форму к своему любимому турниру. Его преимущество, что он самый грамотный и интеллектуальный игрок планеты сегодня. Это ощущение игры нельзя подержать в руках, ему даже научиться нельзя — это определенный дар. И Роджер им обладает. Если он дойдет до полуфинала, то мы получим настоящую интригу. Маррэй и Джокович тоже неплохи, но они идут с
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