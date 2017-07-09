Владимир Камельзон: Медведев опозорил Россию

— Кузнецова прошла в следующий круг, и это отличный результат, — отметил Камельзон. — Она смотрелась явно предпочтительнее своей соперницы. Света могла играть по всему корту и главное, что мы смогли увидеть, она очень хорошо готова физически, крепко держится на траве, где уже многие подскальзывались и у нее многое получается. Хотя бы один игрок от России вышел во вторую неделю Уимблдона.

— Дальше ей предстоит встреча с Агнешкой Радванской.

— Не могу сказать, что Кузнецова в чем-то уступает полячке. Она не сверкает чем-то выдающимся, но она выступает стабильно, проходит на «Больших шлемах» довольно далеко. Но не стоит забывать при этом, что и наша Света побеждала на US Open, она прекрасно знает, как выигрываются такие турниры. До полуфинала она, на мой взгляд, дойти должна. Другому результату я буду крайне удивлен.

У АЗАРЕНКО И ВЕСНИНОЙ ОЧЕВИДНА РАЗНИЦА В КЛАССЕ

— Поражению Елены Весниной от Виктории Азаренко были удивлены? Все-таки белорусская спортсменка только набирает форму…

— Здесь сказалась значительная разница в классе. Это два абсолютно разных уровня игры. Веснина прибавила в игре, с ней поработал Андрей Чесноков, она вошла в двадцатку сильнейших, стала олимпийской чемпионкой в парном разряде, но Виктория просто находится на другой, более высокой ступени игры, хоть и восстанавливается после рождения ребенка. Поэтому результат закономерен.

— Неужели так быстро можно восстановиться? Азаренко разводит соперницу по углам так, словно никакого декрета и не было.

— Это техника плюс физическое состояние. Тут важно ведь не только попадать в угол, но и самому быстро перемещаться. При этом важно не просто догнать мяч — надо сделать паузу, остановиться, увидеть, где стоит соперница ударить так, чтобы создать ей трудности. Именно это я и имею ввиду, когда говорю о разнице в классе. И Азаренко умеет все перечисленное лучше, чем Веснина. В общем-то именно эти навыки и умения отличают игроков высокого уровня — Серену Уильямс, Марию Шарапову.

— В их отсутствие, кстати, кто видится вам фаворитом женского турнира?

— Не знаю. Мне кажется, на это способна любая из первой тридцатки, даже полтинника. Все эти игроки одинаковые, словно сестры-близнецы. Сегодня пришло время тенниса хорошей физической подготовки. Кто больше раз перекинет мяч через сетку, кто быстрее двигается, тот и выигрывает. Но яркой личности среди них нет, интересной зрелищной игры — тоже. Я очень рад за Елену Остапенко, которая выиграла «Ролан Гаррос», она выступала на наших московских соревнованиях, можно сказать, прошла советскую теннисную школу. Но ведь на протяжении всего турнира она не обыгрывала ни Серену, ни Шарапову, ни Азаренко. Мог кто-то поставить на ее победу, будь они в строю? Вряд ли. Женский теннис становится менее интересным, в отличие от мужского.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Khachanov progressing nicely. 1st time seeded at a Slam, 1st time playing Wimbledon, makes 3rd round. Awaits Nadal/Young. <a href="https://t.co/ADpUgZgTBv">pic.twitter.com/ADpUgZgTBv</a></p>— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) <a href="https://twitter.com/ReemAbulleil/status/882652910315864069">5 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ХАЧАНОВУ НУЖНО ПРИБАВИТЬ В СКОРОСТИ

— Говоря о мужской сетке Уимблдона, вы довольны Кареном Хачановым?

— Безусловно. Пока Карен не может пройти Надаля или Маррэя, но он с ними хотя бы борется. Он проведет еще пару матчей с соперниками такого уровня, поймет, чего именно ему не хватает и наработает необходимые элементы. Это творческая работа, которую он обязательно проделает со своей командой.

— А в чем именно, на ваш взгляд, ему надо прибавить?

— Хачанов уже научился играть и на траве, и на грунте. Он не боится своих оппонентов, какое бы место в рейтинге они не занимали. Но чтобы добиваться результата во встречах с Федерером и Маррэем, надо хотя бы пару сетов у них повыигрывать — почувствовать свои силы и возможности. Уверен, можно нащупать тот уровень игры, при котором Карену будут покоряться и такие вершины. У ребят из большой четверки, если и случаются провалы, то разово. А потом один из них выходит и выигрывает в десятый раз «Ролан Гаррос». Но это, отнюдь, не значит, что нельзя с ним побороться. Карену это вполне по силам, надо только прибавить в скорости. Как ее поймать — вот, пожалуй, главный вопрос. Он легкий, техничный парень, но надо, видимо, перетерпеть какое-то время — у мужчин часто скорость приходит чуть позже, с пониманием игры.

Есть и еще один момент. Федерер выходит на центральный корт, словно на лужайку у дома — нет никакого волнения, одно только удовольствие. А наши ребята зачастую теряются, не понимают, куда они попали, чувствуют себя не в своей тарелке. И это понятно — они там играют крайне редко. Это как в Большом театре — танцора кордебалета можно поставить на партию солиста, и он может, наверное, ее станцевать, но все равно не так хорошо, как Лиепа или Цискаридзе. Другое дело, что как бы мы ни хвалили Хачанова, он все равно в результате не вышел во вторую неделю. И у нас на этом этапе от России всего один человек — Кузнецова.

— В чем вы видите причину?

— У нас в юношеских турнирах «Большого шлема» играет чуть ли не по двадцать человек, но куда-то они все потом теряются. Когда я работал, было много международных турниров для молодежи, где играли ребята, а потом переходили на взрослый уровень и показывали результаты. Сегодня детей, занимающихся теннисом, намного больше. Но они либо уезжают за рубеж, ли докатываются до тридцатки рейтинга — и все. Так буксует Касаткина — куда подевалась ее игра? Вихлянцева — умница, красавица, но тоже топчется на месте. Нам ведь нужны не 70−80-е места, а те, кто реально может претендовать на победу на «мэйджоре», Кубке Федерации, Кубке Дэвиса.

— Почему так происходит?

— Это вопрос тренерский. У нас почему-то очень мало специалистов. Посмотрите на трибуны Уимблдона: Андре Агасси — с Джоковичем, а до этого с ним был Борис Беккер, Иван Лендл — с Маррэем, Горан Иванишевич — с Чиличем. А у нас почему-то из топ-игроков, которые закончили, мало кто идет тренировать. Ни Сафин, ни Кафельников, ни Давыденко — одна только Настя Мыскина да Чесноков. А ведь могли бы работать и Дементьева, и Чакветадзе. Анна отличный комментатор, очень умная девушка — у нее были бы отличные ученики.

— Но ведь не каждому дано тренировать.

— У нас такое количество талантливых ребят в стране, неужели мало достойных тренеров? На прошлой неделе проходило Открытое первенство Москвы — играло более 350 человек из 50 с лишним регионов России. Дети есть потрясающие! К примеру, из Иркутска приехал мальчик Максим Лавыгин, 11 лет, так он родился с мячом и ракеткой в руках. Ребята бились за каждый мяч. А вот тренеров сборных команд ни одного не было. Как по-другому заниматься селекцией? А, ведь, это главное в нашей теннисной жизни, чем надо заниматься Федерации тенниса России.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Medvedev acaba de abrir su cartera y echarle unas monedas a la juez de silla ??? <a href="https://t.co/VPCIuc2tNF">pic.twitter.com/VPCIuc2tNF</a></p>— Reacciones Tenis (@ReaccionesATP) <a href="https://twitter.com/ReaccionesATP/status/882638917765177344">5 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПОСТУПОК МЕДВЕДЕВА — БЕСКУЛЬТУРЬЕ

— Можете дать свою оценку поступку Даниила Медведева?

— Я человек прямой, поэтому скажу — это бескультурье, невоспитанность и хамство. Королевский турнир, с аристократическими вековыми традициями — разве можно себя так вести? Человек играет перед многомиллионной телевизионной аудиторией, выступает за свою страну — нельзя себя так гадко вести. Откровенно говоря, будь моя воля, я бы увел его с корта и никогда бы не разрешил на него возвращаться. Я сам судья Всесоюзной категории по теннису — если бы у меня игрок совершил такой поступок, он бы в теннис больше не играл. Тот факт, что его оштрафовали на 17,5 тысяч долларов — это ерунда, он оштрафовал сам себя, свою репутацию, он опозорил Россию. Такой красивый парень, так хорошо играл и так ничтожно себя повел — ужасно.

— Кто из большой четверки — Надаль, Федерер, Джокович, Маррэй — видится главным претендентом на трофей?