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https://sport.mail.ru/news/tennis/30327013/
8 июля 2017, 23:46 | Теннис | Чемпионат.com

Федерер побил рекорд С. Уильямс по выигранным матчам на ТБШ

Одержав победу над немцем Мишей Зверевым в третьем круге Уимблдона-2017, швейцарец Роджер Федерер стал рекордсменом по количеству выигранных матчей на турнирах «Большого шлема» в одиночных разрядах.

Одержав победу над немцем Мишей <span class=error>Зверевым</span> в третьем круге Уимблдона-2017 швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> стал рекордсменом по количеству выигранных матчей на турнирах Большого шлема в одиночных разрядах. Увеличить
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Федерер опередил американку Серену Уильямс, выигравшую 316 поединков — эта победа стала для него 317-й.

Федерер — 18-кратный чемпион «мэйджоров». На Уимблдоне он побеждал семь раз, включая пять побед подряд с 2003 по 2007 годы. Кроме того, именно здесь он побил рекорд американца Пита Сампраса, выиграв свой 15-й турнир «Большого шлема».
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