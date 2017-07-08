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https://sport.mail.ru/news/tennis/30326912/
8 июля 2017, 23:16 | Теннис | Чемпионат.com

Кларк и Уиллис сенсационно победили Эрбера и Маю во 2-м круге Уимблдона

Британцы Джей Кларк и Маркус Уиллис (WC) сенсационно обыграли прошлогодних чемпионов Уимблдона — французов Пьер-Юга Эрбера и Николя Маю (2) — 3:6, 6:1, 7:6 (7:3), 5:7, 6:3.

Британцы <span class=error>Джей</span> Кларк и <span class=error>Маркус</span> <span class=error>Уиллис</span> (WC) сенсационно обыграли прошлогодних чемпионов Уимблдона — французов <nobr>Пьер-Юга</nobr> <span class=error>Эрбера</span> и <span class=error>Николя</span> Маю (2) — 3:6 6:1 7:6 (7:3) 5:7 6:3. Увеличить
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В третьей партии британцы отыграли шесть сетболов на своей подаче при счёте 4:5, а четвёртую партию упустили с тройного матчбола на приёме.

Матч продолжался 3 часа 12 минут. Кларк и Уиллис выполнили 19 эйсов, допустили 12 двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 9. На счету Эрбера и Маю 8 эйсов, 7 двойных и 2 использованных брейк-пойнта из 16.

В третьем раунде британцы сыграют с австрийцем Оливером Марахом и хорватом Мате Павичем.
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