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https://sport.mail.ru/news/tennis/30326908/
8 июля 2017, 23:15 | Теннис | Чемпионат.com

Рекордсмену по скорости подачи в теннисе предлагали сдать матч в Ноттингеме

Австралийский профессиональный теннисист Сэм Грот, который является обладателем мирового рекорда в скорости подачи, сообщил, что ему предлагали сдать матч на турнире в Ноттингеме.

Австралийский профессиональный теннисист Сэм Грот который является обладателем мирового рекорда в скорости подачи сообщил что ему предлагали сдать матч на турнире в Ноттингеме. Увеличить
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«Договорные матчи — это действительно проблема. В Ноттингеме пару недель назад мне предложили проиграть матч. Предлагали много денег, но для меня в этом нет соблазна, потому что я уже давно играю в теннис и уважаю его, а потому не собираюсь бросать все это ради быстрого заработка. Я сообщил об этом и сделал все, чтобы убедиться, что я не попал в неприятности. Думаю, что этими предложениями можно соблазнить только тех, кто не верит в свое будущее».
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