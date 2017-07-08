Рекордсмену по скорости подачи в теннисе предлагали сдать матч в Ноттингеме
Австралийский профессиональный теннисист Сэм Грот, который является обладателем мирового рекорда в скорости подачи, сообщил, что ему предлагали сдать матч на турнире в Ноттингеме.
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«Договорные матчи — это действительно проблема. В Ноттингеме пару недель назад мне предложили проиграть матч. Предлагали много денег, но для меня в этом нет соблазна, потому что я уже давно играю в теннис и уважаю его, а потому не собираюсь бросать все это ради быстрого заработка. Я сообщил об этом и сделал все, чтобы убедиться, что я не попал в неприятности. Думаю, что этими предложениями можно соблазнить только тех, кто не верит в свое будущее».
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