Федерер победил М. Зверева в 3-м круге Уимблдона, выполнив 61 удар навылет

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В первом сете Федерер упустил перевес в брейк, а в 11-м гейме отыграл скрытый сетбол.



Поединок продолжался 1 час 49 минут. Федерер выполнил 13 эйсов, 61 удар навылет, допустил 1 двойную ошибку и 7 невынужденных ошибок, а также использовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Зверева 6 эйсов, 4 двойные, 20 «виннерсов», 9 невынужденных и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.



Следующим оппонентом Федерера станет болгарин Григор Димитров (13).