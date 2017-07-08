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8 июля 2017, 22:52 | Теннис | Чемпионат.com

Федерер победил М. Зверева в 3-м круге Уимблдона, выполнив 61 удар навылет

Швейцарец Роджер Федерер (3) переиграл немца Мишу Зверева (27) в третьем раунде Уимблдона со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 6:4.

Швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> (3) переиграл немца Мишу <span class=error>Зверева</span> (27) в третьем раунде Уимблдона со счётом 7:6 (7:3) 6:4 6:4. Увеличить
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В первом сете Федерер упустил перевес в брейк, а в 11-м гейме отыграл скрытый сетбол.

Поединок продолжался 1 час 49 минут. Федерер выполнил 13 эйсов, 61 удар навылет, допустил 1 двойную ошибку и 7 невынужденных ошибок, а также использовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Зверева 6 эйсов, 4 двойные, 20 «виннерсов», 9 невынужденных и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Следующим оппонентом Федерера станет болгарин Григор Димитров (13).
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