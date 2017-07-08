Без валерьянки. Кузнецова вышла в 1/8 финала и сыграет с Радваньской
В субботу первая ракетка России уверенно обыграла Херцог и вышла в 1/8 финала Уимблдона на Радваньску, а Джокович прошёл Гулбиса.
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Кузнецова обошлась без валерьянки
К субботе первая ракетка России Светлана Кузнецова осталась единственной представительницей своей страны в обеих одиночных сетках. В стартовых кругах Светлана не испытала особых проблем ни с Онс Жабер, ни с Екатериной Макаровой, чем значительно сократила объём выпитой болельщиками валерьянки. За выход в 1/8 финала россиянке предстояло сразиться с Полоной Херцог.
Словенка после прошлогоднего US Open, на котором она снялась c первого круга против Анжелики Кербер, пропустила 8 месяцев
Матч с Кузнецовой Херцог начала на очень высоком уровне. Она частенько удачно дёргала соперницу укороченными, на подаче до середины партии не давала ей ни единого шанса, при этом имея
Расстроенная упущенной партией словенка тут же под ноль провалила стартовый гейм второго сета и прийти в себя уже не смогла. К тому же Светлана раскрепостилась и всё успешнее проводила атаки. В заключительном гейме Херцог отыграла четыре матчбола, но с пятого была вынуждена капитулировать с «баранкой».
Радваньска сыграет с Кузнецовой, Кербер пока остаётся первой
Соперница Кузнецовой по 1/8 финала определялась первым запуском на центральном корте. Перед выходом Агнешки Радваньской и Тими Бачински на стадионе состоялась церемония чествования британских олимпийцев и паралимпийцев, в конце которой в королевскую ложу под овации трибун вышел сэр Энди Маррей.
Радваньска и Бачински прежде встречались дважды, и обе встречи оставались за швейцаркой. Да и по последним результатам именно Тимя представлялась фавориткой новой встречи, даже несмотря на то, что Уимблдон, пожалуй, — самый любимый мейджор Агнешки, финалистки 2012 года.
Начало матча вышло боевым и многообещающим. Обе девушки отыгрались со счёта 0:40, но
Агнешка поняла, что нужно пробовать новые варианты — укорачивать, выходить к сетке, сбивать темп сопернице резаными мячами. Кроме того, Радваньска начала чаще играть Тиме под форхенд, откуда швейцарка всё чаще и чаще ошибалась. Сделав брейк, полька уже не упустила преимущества и сравняла счёт по партиям. Бачински вызвала медпомощь, и врач забинтовала швейцарке левое бедро. Внешне это повреждение почти никак не проявлялось в игре Бачински, но в решающем сете она зачастую не успевала подходить к мячу. Ключевым стал затяжной первый гейм, в котором Агнешка сделала брейк. После этого она только наращивала преимущество. При счёте 0:2 швейцарка дважды сорвала смэши, окончательно лишив матч интриги. Один гейм на подаче Радваньска всё же отдала, но потом тут же сделала ещё один брейк — 3:6, 6:4, 6:1 — и вышла на Светлану Кузнецову. В последний раз они играли на Итоговом турнире в прошлом году и устроили настоящий триллер, а россиянке для победы пришлось лишить себя косы.
В других матчах дня уверенно прошли в четвёртый круг Магдалена Рыбарикова, Гарбинье Мугуруса, Коко Вандевеге и Петра Мартич. Анжелика Кербер вытащила непростой трёхсетовик против Шелби Роджерс, пока виртуально сохранив шансы остаться на первом месте в рейтинге. Для этого немке нужно добираться до финала Уимблдонского турнира. Одну из главных сенсаций могла преподнести Анетт Контавейт, но, упустив преимущество со счёта 6:3, 4:2 и дважды не подав на матч, эстонка вынуждена была зачехлить ракетку и пропустить Каролину Возняцки в 1/8 финала.
Эмоциональная победа Джоковича
Вторым запуском на центральный корт в субботу готовились выйти Новак Джокович и Эрнест Гулбис. Для обоих этот матч был очень принципиальным: латвиец приехал в Лондон в ранге 589-й ракетки мира и в интервью перед встречей с Новаком признавался, что этот Уимблдон — одна из его последних возможностей вскочить в последний вагон; в памяти же у Джоковича ярко стояло болезненное поражение от Сэма Куэрри на этой же стадии год назад.
Уже в первой партии Новака ждали проблемы. Пушечным приёмом навылет Гулбис сделал брейк уже в третьем гейме, и у Джоковича долгое время не получалось его вернуть. Гулбис играл на кураже, работала подача, а серб очень сильно злился на себя и происходящее на корте. Но Эрнест стал чаще и чаще ошибаться. Ключевым моментом, возможно, и всего матча стал сокрушительный обводящий удар Джоковича в восьмом гейме. После этого серб взял себя в руки, отыграл брейк, а в концовке снова нокаутировал Гулбиса на приёме.
Во втором сете борьбы не было. У Новака всё пошло по накатанной, но в основном благодаря ошибками соперника. У расстроенного Гулбиса и не работал любимый удар справа, и было много двойных. Сразу после второго сета Гулбис вызвал врача — латвийца беспокоила поясница и он не мог нормально скручиваться при ударах и подаче. В третьем сете Гулбис вдруг прибавил в геймах на подаче, единственный
После эмоциональной победы бывшего подопечного Борис Беккер признался, что давно не видел у него такого желания побеждать: «Впервые за определённый отрезок времени я вижу, что страсть к игре вернулась. Он определенно хочет выигрывать». За выход в четвертьфинал серб сыграет теперь с Адрианом Маннарино, который в субботу сенсационно в пяти партиях выбил из борьбы соотечественника — Гаэля Монфиса.
Семикратный чемпион Уимблдона Роджер Федерер в двух стартовых кругах не испытал ни малейших проблем, хотя и признался, что в начале матча против Душана Лайовича излишне переживал. Встреча с Мишей Зверевым, которого швейцарец уже дважды обыгрывал в нынешнем сезоне, в том числе и две недели назад в Галле, не обещала больших сложностей, но должна была помочь Федереру получить игровую практику против сеяного соперника.
Роджер уже в самом начале повёл с брейком — соперник выходил к сетке, но постоянно натыкался на плотные обводящие удары швейцарца. Однако затем в игре Федерера возник небольшой спад, он стал ошибаться и умудрился позволить Звереву сравнять счёт. Дело дошло до
Третий сет сложился для Роджера по тому же сценарию — швейцарец сделал брейк и без проблем удержал его до победного конца. Записав на свой счёт невероятные 61 виннер при 7 невынужденных ошибках, Федерер громко заявил о своих намерениях взять титул и вышел в 1/8 финала на Григора Димитрова.
Вообще, день выдался для родителей семьи Зверевых максимально насыщенным, ведь до этого на корт выходил младший сын — Александр. Его соперником был австриец Себастьян Офнер, квалифай, на этом Уимблдоне выбивший из борьбы Джека Сока и уже за три круга заработавший чуть больше, чем за всю карьеру до этого. Особой борьбы, тем не менее, в этом матче предсказуемо не получилось. В каждом из сетов Офнер делал по одному брейку, но Зверев отвечал двумя и более. Всего лишь за полтора часа
Интересно, что тренером Офнера является отец Доминика Тима Вольфганг, которому вскоре после поражения подопечного нужно было бежать на матч сына. Впрочем, Тим в матче с Джаредом Дональдсоном никаких проблем не испытал и впервые в карьере вышел в четвёртый круг Уимблдона. Из других интересных матчей в субботу стоит отметить поединок Сэма Куэрри и
В воскресенье на кортах Уимблдона состоится долгожданный выходной, во время которого организаторы постараются привести в порядок изрядно пострадавшее от палящего солнца травяное покрытие. А уже в понедельник болельщиков ждёт Manic Monday, когда в один день состоятся все одиночные матчи четвёртого круга.
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