Без валерьянки. Кузнецова вышла в 1/8 финала и сыграет с Радваньской

Кузнецова обошлась без валерьянки

К субботе первая ракетка России Светлана Кузнецова осталась единственной представительницей своей страны в обеих одиночных сетках. В стартовых кругах Светлана не испытала особых проблем ни с Онс Жабер, ни с Екатериной Макаровой, чем значительно сократила объём выпитой болельщиками валерьянки. За выход в 1/8 финала россиянке предстояло сразиться с Полоной Херцог.

Словенка после прошлогоднего US Open, на котором она снялась c первого круга против Анжелики Кербер, пропустила 8 месяцев из-за различных травм и вернулась на корт только на «Ролан Гаррос» — 2017. На Уимблдон Полона приехала в ранге 265-й ракетки мира и была вынуждена играть квалификацию, но с успехом выполнила задачу. Под чутким руководством мужа — Желько Краяна, когда-то тренировавшего Динару Сафину и Доминику Цибулкову, словенке удалось показать результат и в основной сетке, выбив из борьбы Аннику Бек и Варвару Лепченко и всего во второй раз в карьере добравшись до третьего круга ТБШ.

Матч с Кузнецовой Херцог начала на очень высоком уровне. Она частенько удачно дёргала соперницу укороченными, на подаче до середины партии не давала ей ни единого шанса, при этом имея брейк-пойнт. Тем не менее россиянке удалось переждать непростой момент, у неё стало получаться гонять соперницу по задней линии, в результате чего та ошибалась всё чаще. В девятом гейме Херцог вдруг допустила первую двойную ошибку, а сразу за ней — вторую подряд. Это и предопределило исход сета, статистика которого по итогам сложилась совсем не в пользу Кузнецовой: она сделала всего на одну невынужденную меньше соперницы, а по виннерам Полона «перебила» её в три раза — 13 против 4.

Расстроенная упущенной партией словенка тут же под ноль провалила стартовый гейм второго сета и прийти в себя уже не смогла. К тому же Светлана раскрепостилась и всё успешнее проводила атаки. В заключительном гейме Херцог отыграла четыре матчбола, но с пятого была вынуждена капитулировать с «баранкой».

Радваньска сыграет с Кузнецовой, Кербер пока остаётся первой

Соперница Кузнецовой по 1/8 финала определялась первым запуском на центральном корте. Перед выходом Агнешки Радваньской и Тими Бачински на стадионе состоялась церемония чествования британских олимпийцев и паралимпийцев, в конце которой в королевскую ложу под овации трибун вышел сэр Энди Маррей.

Радваньска и Бачински прежде встречались дважды, и обе встречи оставались за швейцаркой. Да и по последним результатам именно Тимя представлялась фавориткой новой встречи, даже несмотря на то, что Уимблдон, пожалуй, — самый любимый мейджор Агнешки, финалистки 2012 года.

Начало матча вышло боевым и многообещающим. Обе девушки отыгрались со счёта 0:40, но всё-таки отдали геймы на своих подачах. Теннисистки пытались играть в красивый комбинационный теннис, предпочитая длительные розыгрыши обменам в два-три удара. В такой игре чуть увереннее чувствовала себя швейцарка, она пусть и ошибалась почаще соперницы, но и активно выиграла 14 мячей против трёх у Агнешки. Взяв стартовый сет, Бачински могла повести с брейком уже в дебюте второго, однако полька удержала 9-минутный гейм на подаче.

Агнешка поняла, что нужно пробовать новые варианты — укорачивать, выходить к сетке, сбивать темп сопернице резаными мячами. Кроме того, Радваньска начала чаще играть Тиме под форхенд, откуда швейцарка всё чаще и чаще ошибалась. Сделав брейк, полька уже не упустила преимущества и сравняла счёт по партиям. Бачински вызвала медпомощь, и врач забинтовала швейцарке левое бедро. Внешне это повреждение почти никак не проявлялось в игре Бачински, но в решающем сете она зачастую не успевала подходить к мячу. Ключевым стал затяжной первый гейм, в котором Агнешка сделала брейк. После этого она только наращивала преимущество. При счёте 0:2 швейцарка дважды сорвала смэши, окончательно лишив матч интриги. Один гейм на подаче Радваньска всё же отдала, но потом тут же сделала ещё один брейк — 3:6, 6:4, 6:1 — и вышла на Светлану Кузнецову. В последний раз они играли на Итоговом турнире в прошлом году и устроили настоящий триллер, а россиянке для победы пришлось лишить себя косы.

В других матчах дня уверенно прошли в четвёртый круг Магдалена Рыбарикова, Гарбинье Мугуруса, Коко Вандевеге и Петра Мартич. Анжелика Кербер вытащила непростой трёхсетовик против Шелби Роджерс, пока виртуально сохранив шансы остаться на первом месте в рейтинге. Для этого немке нужно добираться до финала Уимблдонского турнира. Одну из главных сенсаций могла преподнести Анетт Контавейт, но, упустив преимущество со счёта 6:3, 4:2 и дважды не подав на матч, эстонка вынуждена была зачехлить ракетку и пропустить Каролину Возняцки в 1/8 финала.

Эмоциональная победа Джоковича

Вторым запуском на центральный корт в субботу готовились выйти Новак Джокович и Эрнест Гулбис. Для обоих этот матч был очень принципиальным: латвиец приехал в Лондон в ранге 589-й ракетки мира и в интервью перед встречей с Новаком признавался, что этот Уимблдон — одна из его последних возможностей вскочить в последний вагон; в памяти же у Джоковича ярко стояло болезненное поражение от Сэма Куэрри на этой же стадии год назад.

Уже в первой партии Новака ждали проблемы. Пушечным приёмом навылет Гулбис сделал брейк уже в третьем гейме, и у Джоковича долгое время не получалось его вернуть. Гулбис играл на кураже, работала подача, а серб очень сильно злился на себя и происходящее на корте. Но Эрнест стал чаще и чаще ошибаться. Ключевым моментом, возможно, и всего матча стал сокрушительный обводящий удар Джоковича в восьмом гейме. После этого серб взял себя в руки, отыграл брейк, а в концовке снова нокаутировал Гулбиса на приёме.

Во втором сете борьбы не было. У Новака всё пошло по накатанной, но в основном благодаря ошибками соперника. У расстроенного Гулбиса и не работал любимый удар справа, и было много двойных. Сразу после второго сета Гулбис вызвал врача — латвийца беспокоила поясница и он не мог нормально скручиваться при ударах и подаче. В третьем сете Гулбис вдруг прибавил в геймах на подаче, единственный брейк-пойнт был у Джоковича только при счёте 5:5. Новак снова слишком эмоционально реагировал на проигранные и даже выигранные очки, ему совершенно не хотелось затягивать поединок. Дело дошло до тай-брейка, на котором преимущество второго сеяного было колоссальным — 7:2.

После эмоциональной победы бывшего подопечного Борис Беккер признался, что давно не видел у него такого желания побеждать: «Впервые за определённый отрезок времени я вижу, что страсть к игре вернулась. Он определенно хочет выигрывать». За выход в четвертьфинал серб сыграет теперь с Адрианом Маннарино, который в субботу сенсационно в пяти партиях выбил из борьбы соотечественника — Гаэля Монфиса.

Зверев-старший проэкзаменовал Федерера

Семикратный чемпион Уимблдона Роджер Федерер в двух стартовых кругах не испытал ни малейших проблем, хотя и признался, что в начале матча против Душана Лайовича излишне переживал. Встреча с Мишей Зверевым, которого швейцарец уже дважды обыгрывал в нынешнем сезоне, в том числе и две недели назад в Галле, не обещала больших сложностей, но должна была помочь Федереру получить игровую практику против сеяного соперника.

Роджер уже в самом начале повёл с брейком — соперник выходил к сетке, но постоянно натыкался на плотные обводящие удары швейцарца. Однако затем в игре Федерера возник небольшой спад, он стал ошибаться и умудрился позволить Звереву сравнять счёт. Дело дошло до тай-брейка, где один из главных фаворитов турнира уверенно подтвердил свой статус. Вторую партию швейцарец провёл гораздо спокойнее, уже не позволив сопернику вернуть утерянную на старте подачу — Роджер много атаковал, успешно выходил к сетке, брал классические минутные геймы на своих подачах.

Третий сет сложился для Роджера по тому же сценарию — швейцарец сделал брейк и без проблем удержал его до победного конца. Записав на свой счёт невероятные 61 виннер при 7 невынужденных ошибках, Федерер громко заявил о своих намерениях взять титул и вышел в 1/8 финала на Григора Димитрова.

Вообще, день выдался для родителей семьи Зверевых максимально насыщенным, ведь до этого на корт выходил младший сын — Александр. Его соперником был австриец Себастьян Офнер, квалифай, на этом Уимблдоне выбивший из борьбы Джека Сока и уже за три круга заработавший чуть больше, чем за всю карьеру до этого. Особой борьбы, тем не менее, в этом матче предсказуемо не получилось. В каждом из сетов Офнер делал по одному брейку, но Зверев отвечал двумя и более. Всего лишь за полтора часа Зверев-младший оформил выход в 1/8 финала, где поборется с Милошем Раоничем.

Интересно, что тренером Офнера является отец Доминика Тима Вольфганг, которому вскоре после поражения подопечного нужно было бежать на матч сына. Впрочем, Тим в матче с Джаредом Дональдсоном никаких проблем не испытал и впервые в карьере вышел в четвёртый круг Уимблдона. Из других интересных матчей в субботу стоит отметить поединок Сэма Куэрри и Жо-Вилфрида Цонга. Теннисисты вышли на корт, доигрывая вчерашний матч при счёте 6:2, 3:6, 7:6 (7:5), 1:6, 6:5 в пользу американца. Зрители вполне могли ожидать, что соперники будут биться за победу как минимум несколько часов, но Жо провалил первый же гейм после возобновления и неуклюже пропустил соперника в 1/8 финала.

В воскресенье на кортах Уимблдона состоится долгожданный выходной, во время которого организаторы постараются привести в порядок изрядно пострадавшее от палящего солнца травяное покрытие. А уже в понедельник болельщиков ждёт Manic Monday, когда в один день состоятся все одиночные матчи четвёртого круга.