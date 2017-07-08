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8 июля 2017, 22:18 | Теннис | Спорт-Экспресс

Макарова и Мирный — в третьем круге Уимблдона в миксте

Россиянка Екатерина Макарова и белорус Максим Мирный вышли в третий круг Уимблдонского турнира в миксте.

Россиянка Екатерина <span class=error>Макарова</span> и белорус Максим Мирный вышли в третий круг Уимблдонского турнира в <span class=error>миксте</span>. Увеличить
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Он и одолели Кирстен Флипкенс и Филиппа Пецшнера.

В третьем круге соперниками Макаровой и Мирного станут британцы Жоселин Раэ и Кен Скупски.

Лондон (Великобритания).

Турнир «Большого шлема» Wimbledon.

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов.

Открытые корты, трава.

Микст.

Парный разряд.

Второй круг.

МАКАРОВА/Мирный (Россия/Белоруссия, 12) — Флипкенс/Пецшнер (Бельгия/Германия) — 6:1, 6:3.
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