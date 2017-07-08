Макарова и Мирный — в третьем круге Уимблдона в миксте
Россиянка Екатерина Макарова и белорус Максим Мирный вышли в третий круг Уимблдонского турнира в миксте.
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Он и одолели Кирстен Флипкенс и Филиппа Пецшнера.
В третьем круге соперниками Макаровой и Мирного станут британцы Жоселин Раэ и Кен Скупски.
Лондон (Великобритания).
Турнир «Большого шлема» Wimbledon.
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов.
Открытые корты, трава.
Микст.
Парный разряд.
Второй круг.
МАКАРОВА/Мирный (Россия/Белоруссия, 12) — Флипкенс/Пецшнер (Бельгия/Германия) — 6:1, 6:3.
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