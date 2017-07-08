Веснина и Соарес — в третьем круге Уимблдона в миксте
Россиянка Елена Веснина и бразилец Бруну Соарес вышли в третий круг Уимблдонского турнира в миксте.
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Они обыграли американцев Мэдисон Кис и Джека Сока.
Лондон (Великобритания).
Турнир «Большого шлема» Wimbledon.
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов.
Открытые корты, трава.
Микст.
Парный разряд.
Второй круг.
ВЕСНИНА/Соарес (Россия/Бразилия, 2) — Кис/Сок (США) — 6:3, 3:6, 7:5.
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