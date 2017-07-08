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8 июля 2017, 21:22 | Теннис | Спорт-Экспресс

Веснина и Соарес — в третьем круге Уимблдона в миксте

Россиянка Елена Веснина и бразилец Бруну Соарес вышли в третий круг Уимблдонского турнира в миксте.

Россиянка Елена <span class=error>Веснина</span> и бразилец <span class=error>Бруну</span> <span class=error>Соарес</span> вышли в третий круг Уимблдонского турнира в <span class=error>миксте</span>. Увеличить
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Они обыграли американцев Мэдисон Кис и Джека Сока.

Лондон (Великобритания).

Турнир «Большого шлема» Wimbledon.

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов.

Открытые корты, трава.

Микст.

Парный разряд.

Второй круг.

ВЕСНИНА/Соарес (Россия/Бразилия, 2) — Кис/Сок (США) — 6:3, 3:6, 7:5.
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