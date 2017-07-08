Джокович и Александр Зверев — в четвертом круге Уимблдона
Серб Новак Джокович вышел в четвертый круг Уимблдонского турнира, обыграв Эрнеста Гулбиса в трех сетах.
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Его соперником станет Адриан Маннарино, взявший верх над Гаэлем Монфисом.
Также в 1/8 финала пробились Милош Раонич и Александр Зверев, которые встретятся друг с другом.
Лондон (Великобритания).
Турнир «Большого шлема» Wimbledon.
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов.
Открытые корты, трава.
Мужчины.
Одиночный разряд.
Третий круг.
Джокович (Сербия, 2) — Гулбис (Латвия) — 6:4, 6:1, 7:6 (7:2).
А. Зверев (Германия, 10) — Офнер (Австрия, Q) — 6:4, 6:4, 6:2.
Бердых (Чехия, 11) — Феррер (Испания) — 6:3, 6:4, 6:3.
Маннарино (Франция) — Монфис (Франция, 15) — 7:6 (7:3), 4:6, 5:7, 6:3, 6:2.
Раонич (Канада, 6) —
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