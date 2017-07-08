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8 июля 2017, 20:51 | Теннис | Спорт-Экспресс

Джокович и Александр Зверев — в четвертом круге Уимблдона

Серб Новак Джокович вышел в четвертый круг Уимблдонского турнира, обыграв Эрнеста Гулбиса в трех сетах.

Серб <span class=error>Новак</span> Джокович вышел в четвертый круг Уимблдонского турнира обыграв Эрнеста <span class=error>Гулбиса</span> в трех сетах. Увеличить
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Его соперником станет Адриан Маннарино, взявший верх над Гаэлем Монфисом.

Также в 1/8 финала пробились Милош Раонич и Александр Зверев, которые встретятся друг с другом.

Лондон (Великобритания).

Турнир «Большого шлема» Wimbledon.

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов.

Открытые корты, трава.

Мужчины.

Одиночный разряд.

Третий круг.

Джокович (Сербия, 2) — Гулбис (Латвия) — 6:4, 6:1, 7:6 (7:2).

А. Зверев (Германия, 10) — Офнер (Австрия, Q) — 6:4, 6:4, 6:2.

Бердых (Чехия, 11) — Феррер (Испания) — 6:3, 6:4, 6:3.

Маннарино (Франция) — Монфис (Франция, 15) — 7:6 (7:3), 4:6, 5:7, 6:3, 6:2.

Раонич (Канада, 6) — Рамос-Виньолас (Испания, 25) — 7:6 (7:3), 6:4, 7:5.
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