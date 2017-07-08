Возняцки отыграла у Контавейт две подачи на матч и вышла в 1/8 финала Уимблдона
Датчанка Каролина Возняцки (5) одержала волевую победу над эстонкой Анетт Контавейт в третьем круге Уимблдона, отыгравшись со счёта 3:6, 3:5.
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Во втором сете Контавейт дважды подавала на матч — при 5:4 и 6:5 в свою пользу. Итоговый результат матча — 3:6, 7:6 (7:3), 6:2.
Теннисистки провели на корте два часа. Возняцки допустила 5 двойных ошибок, сделала 1 эйс, 19 ударов навылет. Также на её счету 21 невынужденная ошибка и 5 реализованных
Следующей соперницей Возняцки станет американка Коко Вандевеге.
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