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https://sport.mail.ru/news/tennis/30326278/
8 июля 2017, 20:50 | Теннис | Чемпионат.com

Возняцки отыграла у Контавейт две подачи на матч и вышла в 1/8 финала Уимблдона

Датчанка Каролина Возняцки (5) одержала волевую победу над эстонкой Анетт Контавейт в третьем круге Уимблдона, отыгравшись со счёта 3:6, 3:5.

Датчанка Каролина <span class=error>Возняцки</span> (5) одержала волевую победу над эстонкой <span class=error>Анетт</span> Контавейт в третьем круге Уимблдона отыгравшись со счёта 3:6 3:5. Увеличить
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Во втором сете Контавейт дважды подавала на матч — при 5:4 и 6:5 в свою пользу. Итоговый результат матча — 3:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Теннисистки провели на корте два часа. Возняцки допустила 5 двойных ошибок, сделала 1 эйс, 19 ударов навылет. Также на её счету 21 невынужденная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Контавейт выполнила 4 эйса, сделала 6 двойных, 41 «виннерс», 54 невынужденных и использовала 4 брейк-пойнта из 10.

Следующей соперницей Возняцки станет американка Коко Вандевеге.
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