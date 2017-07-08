Возняцки отыграла у Контавейт две подачи на матч и вышла в 1/8 финала Уимблдона

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Во втором сете Контавейт дважды подавала на матч — при 5:4 и 6:5 в свою пользу. Итоговый результат матча — 3:6, 7:6 (7:3), 6:2.



Теннисистки провели на корте два часа. Возняцки допустила 5 двойных ошибок, сделала 1 эйс, 19 ударов навылет. Также на её счету 21 невынужденная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Контавейт выполнила 4 эйса, сделала 6 двойных, 41 «виннерс», 54 невынужденных и использовала 4 брейк-пойнта из 10.



Следующей соперницей Возняцки станет американка Коко Вандевеге.