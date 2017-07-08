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https://sport.mail.ru/news/tennis/30326008/
8 июля 2017, 20:16 | Теннис | Чемпионат.com

Бердых легко победил Феррера и вышел в 4-й круг Уимблдона

Чех Томаш Бердых (11) уверенно вышел в четвёртый раунд Уимблдона, победив испанца Давида Феррера со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

Чех <span class=error>Томаш</span> <span class=error>Бердых</span> (11) уверенно вышел в четвёртый раунд Уимблдона победив испанца Давида <span class=error>Феррера</span> со счётом 6:3 6:4 6:3. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 45 минут. Бердых трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку, сделал 35 виннерсов и 18 невынужденных ошибок, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 8. У Феррера было 3 эйса, 2 двойные, 19 ударов навылет, 18 невынужденных. Свой единственный брейк-пойнт Давид упустил.

Оппонент Бердыха по четвёртому кругу определится в поединке австрийца Доминика Тима и американца Джареда Доналдсона.
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