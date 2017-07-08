Бердых легко победил Феррера и вышел в 4-й круг Уимблдона
Чех Томаш Бердых (11) уверенно вышел в четвёртый раунд Уимблдона, победив испанца Давида Феррера со счётом 6:3, 6:4, 6:3.
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Теннисисты провели на корте 1 час 45 минут. Бердых трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку, сделал 35 виннерсов и 18 невынужденных ошибок, а также реализовал 4
Оппонент Бердыха по четвёртому кругу определится в поединке австрийца Доминика Тима и американца Джареда Доналдсона.
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