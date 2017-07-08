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8 июля 2017, 18:57 | Теннис | Чемпионат.com

Маннарино в пяти партиях обыграл Монфиса и вышел в 4-й круг Уимблдона

Француз Адриан Маннарино выиграл дерби у Гаэля Монфиса, одержав победу в пяти партиях — 7:6 (7:3), 4:6, 5:7, 6:3, 6:2.

Француз Адриан <span class=error>Маннарино</span> выиграл дерби у <span class=error>Гаэля</span> <span class=error>Монфиса</span> одержав победу в пяти партиях — 7:6 (7:3) 4:6 5:7 6:3 6:2. Увеличить
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Поединок продлился 3 часа 29 минут. Маннарино выполнил 7 эйсов, допустил 4 двойные ошибки, 52 раза пробил навылет, сделал 33 невынужденные ошибки и использовал 6 брейк-пойнтов из 23. На счету Монфиса 13 эйсов, 7 двойных, 68 «виннерсов», 52 неточности и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В четвёртом круге Уимблдона Маннарино встретится либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с латвийцем Эрнестом Гулбисом.
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