Маннарино в пяти партиях обыграл Монфиса и вышел в 4-й круг Уимблдона
Француз Адриан Маннарино выиграл дерби у Гаэля Монфиса, одержав победу в пяти партиях — 7:6 (7:3), 4:6, 5:7, 6:3, 6:2.
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Поединок продлился 3 часа 29 минут. Маннарино выполнил 7 эйсов, допустил 4 двойные ошибки, 52 раза пробил навылет, сделал 33 невынужденные ошибки и использовал 6
В четвёртом круге Уимблдона Маннарино встретится либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с латвийцем Эрнестом Гулбисом.
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