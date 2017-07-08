Кербер одержала волевую победу над Роджерс в третьем круге Уимблдона
Немка Анжелика Кербер (1) одержала волевую победу над американкой Шелби Роджерс в третьем раунде Уимблдона — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.
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По ходу матча Анжелика проигрывала со счётом 4:6, 2:4, и у Роджерс был
Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. Кербер 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки, сделала 25 «виннерсов» и 14 невынужденных ошибок, а также использовала 3
Эта победа позволила Кербер сохранить шансы на то, чтобы остаться первой ракеткой мира после Уимблдона — для этого ей нужно как минимум защитить прошлогодние очки, выйдя в финал турнира. Правда, если в финале она проиграет Симоне Халеп, то первой ракеткой станет румынка.
Следующей соперницей Кербер будет испанка Гарбинье Мугуруса.
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