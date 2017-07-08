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https://sport.mail.ru/news/tennis/30325665/
8 июля 2017, 18:44 | Теннис | Чемпионат.com

Кербер одержала волевую победу над Роджерс в третьем круге Уимблдона

Немка Анжелика Кербер (1) одержала волевую победу над американкой Шелби Роджерс в третьем раунде Уимблдона — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Немка Анжелика <span class=error>Кербер</span> (1) одержала волевую победу над американкой <span class=error>Шелби</span> <span class=error>Роджерс</span> в третьем раунде Уимблдона — 4:6 7:6 (7:2) 6:4. Увеличить
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По ходу матча Анжелика проигрывала со счётом 4:6, 2:4, и у Роджерс был брейк-пойнт на 5:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. Кербер 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки, сделала 25 «виннерсов» и 14 невынужденных ошибок, а также использовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Роджерс 6 эйсов, 2 двойные, 48 ударов навылет, 47 невынужденных и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

Эта победа позволила Кербер сохранить шансы на то, чтобы остаться первой ракеткой мира после Уимблдона — для этого ей нужно как минимум защитить прошлогодние очки, выйдя в финал турнира. Правда, если в финале она проиграет Симоне Халеп, то первой ракеткой станет румынка.

Следующей соперницей Кербер будет испанка Гарбинье Мугуруса.
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