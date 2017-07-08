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https://sport.mail.ru/news/tennis/30325570/
8 июля 2017, 18:41 | Теннис | Р-Спорт

Полька Радваньская сыграет с россиянкой Кузнецовой в 1/8 финала Уимблдонского турнира

Польская теннисистка Агнешка Радваньская стала соперницей россиянки Светланы Кузнецовой по 1/8 финала Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.

Польская теннисистка <span class=error>Агнешка</span> <span class=error>Радваньская</span> стала соперницей россиянки Светланы <span class=error>Кузнецовой</span> по 1/8 финала Уимблдонского турнира который проходит в Лондоне. Увеличить
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В матче третьего круга Радваньская (9-й номер посева) обыграла швейцарку Тимю Бащински (19) со счетом 3:6, 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

Кузнецова (7) ранее в субботу обыграла в своем матче турнира Большого шлема словенку Полону Херцог.
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