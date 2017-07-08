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8 июля 2017, 18:16 | Теннис | Чемпионат.com

Раонич в трёх партиях обыграл Рамоса в третьем раунде Уимблдона

Канадец Милош Раонич (6) вышел в четвёртый круг Уимблдона, обыграв испанца Альберта Рамоса (25) в трёх партиях — 7:6 (7:3), 6:4, 7:5.

Канадец <span class=error>Милош</span> <span class=error>Раонич</span> (6) вышел в четвёртый круг Уимблдона обыграв испанца Альберта <span class=error>Рамоса</span> (25) в трёх партиях — 7:6 (7:3) 6:4 7:5. Увеличить
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За весь матч Милош не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта.

Поединок продлился 2 часа 21 минуту. Раонич выполнил 21 эйс, допустил 2 двойные ошибки, 55 раз пробил навылет, сделал 26 невынужденные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 13. На счету Рамоса 11 эйсов, 3 двойные, 27 «виннерсов» и 17 невынужденных.

За выход в четвертьфинал канадец сразится либо с немцем Александром Зверевым, либо с австрийцем Себастьяном Офнером.
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