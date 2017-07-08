Раонич в трёх партиях обыграл Рамоса в третьем раунде Уимблдона

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За весь матч Милош не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта.



Поединок продлился 2 часа 21 минуту. Раонич выполнил 21 эйс, допустил 2 двойные ошибки, 55 раз пробил навылет, сделал 26 невынужденные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 13. На счету Рамоса 11 эйсов, 3 двойные, 27 «виннерсов» и 17 невынужденных.



За выход в четвертьфинал канадец сразится либо с немцем Александром Зверевым, либо с австрийцем Себастьяном Офнером.