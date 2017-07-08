Милош Раонич прошёл в 1/8 финала Уимблдона

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Матч продлился 2 часа 21 минуту. Седьмой номер рейтинга АТР, 26-летний Милош, сделал два брейка и 21 эйс, дважды ошибившись при подаче. 29-летний Рамос, занимающий 22-е место в мировой классификации, совершил 11 эйсов и три двойные ошибки. Канадец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:1.

В четвёртом раунде турнира Раонич сыграет либо с немцем Александром Зверевым, либо с австрийцем Себастьяном Офнером.