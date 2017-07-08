Уимблдон. Агнешка Радваньска оказалась сильнее Тимеа Бачински
Польская теннисистка Агнешка Радваньска прошла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв в трёх сетах швейцарку Тимеа Бачински, — 3/6, 6/4, 6/1.
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За 2 часа 9 минут матча десятая ракетка мира, 28-летняя Агнешка, реализовала шесть
Следующей оппоненткой Радваньской будет россиянка Светлана Кузнецова.
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