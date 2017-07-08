Уимблдон. Агнешка Радваньска оказалась сильнее Тимеа Бачински

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 2 часа 9 минут матча десятая ракетка мира, 28-летняя Агнешка, реализовала шесть брейк-пойнтов и один раз ошиблась при подаче. Её ровесница Бачински, занимающая 20-е место в мировой классификации, четырежды брала подачу соперницы, совершила один эйс и две двойные ошибки. Полячка сократила отставание в личных встречах спортсменок — 1:2.

Следующей оппоненткой Радваньской будет россиянка Светлана Кузнецова.