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8 июля 2017, 18:02 | Теннис | GoTennis.ru

Уимблдон. Агнешка Радваньска оказалась сильнее Тимеа Бачински

Польская теннисистка Агнешка Радваньска прошла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв в трёх сетах швейцарку Тимеа Бачински, — 3/6, 6/4, 6/1.

Польская теннисистка <span class=error>Агнешка</span> <span class=error>Радваньска</span> прошла в 1/8 финала Уимблдона обыграв в трёх сетах швейцарку <span class=error>Тимеа</span> <span class=error>Бачински</span> — 3/6 6/4 6/1. Увеличить
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За 2 часа 9 минут матча десятая ракетка мира, 28-летняя Агнешка, реализовала шесть брейк-пойнтов и один раз ошиблась при подаче. Её ровесница Бачински, занимающая 20-е место в мировой классификации, четырежды брала подачу соперницы, совершила один эйс и две двойные ошибки. Полячка сократила отставание в личных встречах спортсменок — 1:2.

Следующей оппоненткой Радваньской будет россиянка Светлана Кузнецова.
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