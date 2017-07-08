Виктория Азаренко: В отличие от некоторых игроков, я вообще не общаюсь со своей ложей

«Честно говоря, я не совсем понимаю, о чём речь. Вообще, я отношу себя к игрокам, которые очень редко смотрят на свою ложу. Даже если Майкл пытался дать мне какие-то советы, то я не обратила на это внимание. Это даже как-то несправедливо. Ведь есть ряд спортсменок, не буду сейчас называть имена, которые регулярно общаются со своей командой во время матчей. Более того, “незаконные подсказки” звучит, словно меня обвиняют в преступлении. Это несерьёзно, правда», — цитирует Азаренко ESPN.