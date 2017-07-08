Виктория Азаренко: В отличие от некоторых игроков, я вообще не общаюсь со своей ложей
Беларуска Виктория Азаренко, ставшая участницей 1/8 финала Уимблдона, прокомментировала заявление бельгийки Ким Клийстерс, которая в репортаже на телеканале BBC отметила, что наставник Виктории Майкл Джойс давал своей подопечной «незаконные подсказки» по ходу поединка.
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Видимо, что-то случилось...
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«Честно говоря, я не совсем понимаю, о чём речь. Вообще, я отношу себя к игрокам, которые очень редко смотрят на свою ложу. Даже если Майкл пытался дать мне
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