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8 июля 2017, 17:39 | Теннис | GoTennis.ru

Виктория Азаренко: В отличие от некоторых игроков, я вообще не общаюсь со своей ложей

Беларуска Виктория Азаренко, ставшая участницей 1/8 финала Уимблдона, прокомментировала заявление бельгийки Ким Клийстерс, которая в репортаже на телеканале BBC отметила, что наставник Виктории Майкл Джойс давал своей подопечной «незаконные подсказки» по ходу поединка.

<span class=error>Беларуска</span> Виктория <span class=error>Азаренко</span> ставшая участницей 1/8 финала Уимблдона прокомментировала заявление бельгийки <span class=error>Ким</span> <span class=error>Клийстерс</span> которая в репортаже на телеканале BBC отметила что наставник Виктории Майкл <span class=error>Джойс</span> давал своей подопечной незаконные подсказки по ходу поединка. Увеличить
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«Честно говоря, я не совсем понимаю, о чём речь. Вообще, я отношу себя к игрокам, которые очень редко смотрят на свою ложу. Даже если Майкл пытался дать мне какие-то советы, то я не обратила на это внимание. Это даже как-то несправедливо. Ведь есть ряд спортсменок, не буду сейчас называть имена, которые регулярно общаются со своей командой во время матчей. Более того, “незаконные подсказки” звучит, словно меня обвиняют в преступлении. Это несерьёзно, правда», — цитирует Азаренко ESPN.
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