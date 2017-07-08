Софья Лансере одержала волевую победу в первом круге Уимблдона среди юниоров

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За 2 часа 9 минут, проведённые на корте, Софья записала в свой актив два эйса и девять брейков, допустив двенадцать двойных ошибок. Михаэла Лорена реализовала шесть брейк-пойнтов и пять раз ошиблась при подаче.

В следующей стадии соревнований представительница России померится силами либо с британкой Эмили Эпплтон, либо с японкой Аюми Миямото.