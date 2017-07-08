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https://sport.mail.ru/news/tennis/30325226/
8 июля 2017, 17:29 | Теннис | GoTennis.ru

Софья Лансере одержала волевую победу в первом круге Уимблдона среди юниоров

16-летняя российская теннисистка Софья Лансере успешно стартовала на Уимблдоне среди юниоров, обыграв в дебютном поединке свою ровесницу Михаэлу Лорену Маркулеску из Румынии, — 6/7 (4), 6/3, 6/4.

16-летняя российская теннисистка Софья <span class=error>Лансере</span> успешно стартовала на Уимблдоне среди юниоров обыграв в дебютном поединке свою ровесницу <span class=error>Михаэлу</span> <span class=error>Лорену</span> <span class=error>Маркулеску</span> из Румынии — 6/7 (4) 6/3 6/4. Увеличить
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За 2 часа 9 минут, проведённые на корте, Софья записала в свой актив два эйса и девять брейков, допустив двенадцать двойных ошибок. Михаэла Лорена реализовала шесть брейк-пойнтов и пять раз ошиблась при подаче.

В следующей стадии соревнований представительница России померится силами либо с британкой Эмили Эпплтон, либо с японкой Аюми Миямото.
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