Софья Лансере одержала волевую победу в первом круге Уимблдона среди юниоров
16-летняя российская теннисистка Софья Лансере успешно стартовала на Уимблдоне среди юниоров, обыграв в дебютном поединке свою ровесницу Михаэлу Лорену Маркулеску из Румынии, — 6/7 (4), 6/3, 6/4.
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За 2 часа 9 минут, проведённые на корте, Софья записала в свой актив два эйса и девять брейков, допустив двенадцать двойных ошибок. Михаэла Лорена реализовала шесть
В следующей стадии соревнований представительница России померится силами либо с британкой Эмили Эпплтон, либо с японкой Аюми Миямото.
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