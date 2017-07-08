Американской теннисистке Маттек-Сэндс диагностирован разрыв сухожилий коленного сустава
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Американская теннисистка Бетани
Маттек-Сэндс, травмировавшаяся в матче второго круга Уимблдона, разорвала сухожилия коленного сустава и ей потребуется операция. Об этом спортсменка рассказала в ходе прямой трансляции в социальной сети Facebook.
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Видимо, что-то случилось...
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В матче против румынки Сораны Кырсти
«Я разорвала сухожилия коленного сустава и мне понадобится операция, так что я буду вне игры
Спортсменка поблагодарила своих друзей и болельщиков за поддержку. «Все ваши сообщения вдохновляют и много значат для меня. Ваша поддержка невероятна». Также
Американка также должна была играть в парном разряде вместе с чешкой Луцией Шафаржовой. На Уимблдоне они боролись за четвертую победу подряд на турнирах серии Большого шлема в паре. В 2016 году они выиграли Открытый чемпионат США, а в 2017 году — Австралии и Франции. В 2016 году
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