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https://sport.mail.ru/news/tennis/30325125/
8 июля 2017, 17:09 | Теннис | GoTennis.ru

The Championships. Коко Вандевеге взяла верх над Элисон Риске

25-я ракетка мира, американская теннисистка Коко Вандевеге, в третьем круге Уимблдона взяла верх над своей соотечественницей Элисон Риске, находящейся на 46-м место мирового рейтинга, — 6/2, 6/4.

25-я ракетка мира американская теннисистка <span class=error>Коко</span> Вандевеге в третьем круге Уимблдона взяла верх над своей соотечественницей <span class=error>Элисон</span> Риске находящейся на 46-м место мирового рейтинга — 6/2 6/4. Увеличить
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За 1 час 14 минут матча Коко сделала семь эйсов и пять брейков, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Элисон один раз подала навылет, реализовала два брейк-пойнта и допустила четыре двойные ошибки. В личных встречах игроков установилось равенство — 4:4.

В четвёртом раунде турнира Вандевеге выступит либо против датчанки Каролин Возняцки, либо против эстонки Анетт Контавейт.
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