The Championships. Коко Вандевеге взяла верх над Элисон Риске

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За 1 час 14 минут матча Коко сделала семь эйсов и пять брейков, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Элисон один раз подала навылет, реализовала два брейк-пойнта и допустила четыре двойные ошибки. В личных встречах игроков установилось равенство — 4:4.

В четвёртом раунде турнира Вандевеге выступит либо против датчанки Каролин Возняцки, либо против эстонки Анетт Контавейт.