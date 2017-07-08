The Championships. Коко Вандевеге взяла верх над Элисон Риске
25-я ракетка мира, американская теннисистка Коко Вандевеге, в третьем круге Уимблдона взяла верх над своей соотечественницей Элисон Риске, находящейся на 46-м место мирового рейтинга, — 6/2, 6/4.
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За 1 час 14 минут матча Коко сделала семь эйсов и пять брейков, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Элисон один раз подала навылет, реализовала два
В четвёртом раунде турнира Вандевеге выступит либо против датчанки Каролин Возняцки, либо против эстонки Анетт Контавейт.
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