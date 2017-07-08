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https://sport.mail.ru/news/tennis/30325045/
8 июля 2017, 16:55 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Рыбакина уступила Элли Дуглас на старте юниорского Уимблдона

428-я ракетка мира, россиянка Елена Рыбакина, потерпела поражение от американки Элли Дуглас со счётом 4/6, 6/3, 3/6 в первом круге юниорского «мэйджора» в Лондоне.

428-я ракетка мира россиянка Елена <span class=error>Рыбакина</span> потерпела поражение от американки <span class=error>Элли</span> <span class=error>Дуглас</span> со счётом 4/6 6/3 3/6 в первом круге <span class=error>юниорского</span> мэйджора в Лондоне. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут. За это время 18-летняя Елена сделала четыре эйса и пять брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как 17-летняя Элли выполнилу одну подачу навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила семь двойных ошибок. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Во втором круге «мэйджора» в Лондоне среди юниоров Дуглас сразится с бразильянкой Таисой Граной Педретти.
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