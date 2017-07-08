Елена Рыбакина уступила Элли Дуглас на старте юниорского Уимблдона
428-я ракетка мира, россиянка Елена Рыбакина, потерпела поражение от американки Элли Дуглас со счётом 4/6, 6/3, 3/6 в первом круге юниорского «мэйджора» в Лондоне.
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Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут. За это время 18-летняя Елена сделала четыре эйса и пять брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как 17-летняя Элли выполнилу одну подачу навылет, реализовала шесть
Во втором круге «мэйджора» в Лондоне среди юниоров Дуглас сразится с бразильянкой Таисой Граной Педретти.
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