Елена Рыбакина уступила Элли Дуглас на старте юниорского Уимблдона

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Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут. За это время 18-летняя Елена сделала четыре эйса и пять брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как 17-летняя Элли выполнилу одну подачу навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила семь двойных ошибок. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Во втором круге «мэйджора» в Лондоне среди юниоров Дуглас сразится с бразильянкой Таисой Граной Педретти.