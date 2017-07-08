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https://sport.mail.ru/news/tennis/30324972/
8 июля 2017, 16:39 | Теннис | Р-Спорт

Камельзон: Кузнецова полностью готова к Уимблдону и может выиграть турнир

МОСКВА, 8 июл — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российская теннисистка Светлана Кузнецова в трех первых матчах на Уимблдоне показала свою техническую и физическую готовность, спортсменка способна одержать победу на турнире, заявил агентству «Р-Спорт» тренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон.

Кузнецова в субботу вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв словенку Полону Херцог, а в четвертом круге турнира встретится с победительницей матча между Агнешкой Радваньской и швейцаркой Тимей Бащински.

«Такое впечатление, что Светлана набрала игру, почувствовала травяное покрытие, крепко стоит на ногах. Эта трава ее не мучает. Технически и физически, как мне кажется, она сегодня подготовлена лучше, чем всегда. У нее есть все шансы пройти еще дальше, мотивация у нее крепкая. Плюс — на ее стороне огромный опыт», — сказал Камельзон по телефону.

«Думаю, два-три круга она точно пройдет, а дальше будет потруднее, но если у Светы будет кураж, она может этот Уимблдон и выиграть. И это будет не сенсация, а победа российского тенниса», — подчеркнул эксперт.
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