Камельзон: Кузнецова полностью готова к Уимблдону и может выиграть турнир
МОСКВА, 8 июл —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российская теннисистка Светлана Кузнецова в трех первых матчах на Уимблдоне показала свою техническую и физическую готовность, спортсменка способна одержать победу на турнире, заявил агентству «Р-Спорт» тренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон.
Кузнецова в субботу вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв словенку Полону Херцог, а в четвертом круге турнира встретится с победительницей матча между Агнешкой Радваньской и швейцаркой Тимей Бащински.
«Такое впечатление, что Светлана набрала игру, почувствовала травяное покрытие, крепко стоит на ногах. Эта трава ее не мучает. Технически и физически, как мне кажется, она сегодня подготовлена лучше, чем всегда. У нее есть все шансы пройти еще дальше, мотивация у нее крепкая. Плюс — на ее стороне огромный опыт», — сказал Камельзон по телефону.
«Думаю,
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