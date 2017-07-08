Камельзон: Кузнецова полностью готова к Уимблдону и может выиграть турнир

Кузнецова в субботу вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв словенку Полону Херцог, а в четвертом круге турнира встретится с победительницей матча между Агнешкой Радваньской и швейцаркой Тимей Бащински.

«Такое впечатление, что Светлана набрала игру, почувствовала травяное покрытие, крепко стоит на ногах. Эта трава ее не мучает. Технически и физически, как мне кажется, она сегодня подготовлена лучше, чем всегда. У нее есть все шансы пройти еще дальше, мотивация у нее крепкая. Плюс — на ее стороне огромный опыт», — сказал Камельзон по телефону.