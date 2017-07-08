Херцог хватило на полсета. Кузнецова — в четвертом круге
Первая ракетка России в третьем круге Уимблдона переиграла Полону Херцог — 6:4, 6:0.
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Светлана Кузнецова на Уимблдоне удивляет. Если на любимых грунтовых кортах Roland Garros она то и дело давала повод вспоминать, что затяжные и валидольные
Онс Жабер в первом круге она обыграла за 1 час 5 минут, Екатерину Макарову — за 1:10. В субботу с Полоной Херцог вновь уложилась в 65 минут.
Причем в каждом из поединков Кузнецова выглядела очень собранной (в Париже, к примеру, ей этого не хватало) и действовала очень убедительно.
Соперница россиянки по третьему кругу
В поединке с Кузнецовой подопечная и возлюбленная хорвата Желько Крайана, известного в том числе по работе с Динарой Сафиной, пыталась действовать в фирменном стиле — рвать ритм и добывать очки за счет собственных активных действий. В частности — многочисленных укороченных, которыми изводила оппонентку в первой партии.
Пара геймов в стартовом сете получилась напряженной, но при счете 4:4 Херцог двумя двойными дала россиянке шанс. Светлана заработала
Начало второй партии у словенки не получилось — россиянка выиграла 10 очков подряд и вскоре вела 3:0. Кузнецова продолжила поддавливать и развалила игру оппонентки.
Лишь в последнем гейме при счете 5:0 словенка отыграла четыре матчбола. Но на пятом Светлана все же вынудила соперницу ошибиться и праздновала победу — 6:4, 6:0.
Кузнецова — единственная представительница нашей страны, оставшаяся в одиночных сетках, добралась до четвертого круга на третьем турнире «Большого шлема» в сезоне-2017. В Австралии и Франции эта стадия оказывалась критичной. Теперь она сыграет с Агнешкой Радванской или Тимеа Бачински. Обе могут быть опасными, но и Кузнецова в своих первых матчах продемонстрировала такой внутренний настрой, что, хочется верить, никому мало не покажется.
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