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Светлана Кузнецова на Уимблдоне удивляет. Если на любимых грунтовых кортах Roland Garros она то и дело давала повод вспоминать, что затяжные и валидольные матчи-триллеры — ее фирменный знак и вновь говорить о ней, как о марафонке, то на травяных кортах Уимблдона 32-летняя теннисистка больше напоминает спринтера.

Онс Жабер в первом круге она обыграла за 1 час 5 минут, Екатерину Макарову — за 1:10. В субботу с Полоной Херцог вновь уложилась в 65 минут.

Причем в каждом из поединков Кузнецова выглядела очень собранной (в Париже, к примеру, ей этого не хватало) и действовала очень убедительно.

Соперница россиянки по третьему кругу когда-то занимала в мировом рейтинге 35-е место, но сейчас возвращается после непростого периода в карьере. Из-за трех травм подряд (плеча, колена и запястья) и операции по поводу аппендицита она не играла с августа прошлого года. Уимблдон — лишь пятый турнир словенки после долгого перерыва. Но здесь она выиграла с учетом квалификации пять матчей и повторила свой лучший результат на турнирах «Большого шлема» — добралась до третьего круга.

В поединке с Кузнецовой подопечная и возлюбленная хорвата Желько Крайана, известного в том числе по работе с Динарой Сафиной, пыталась действовать в фирменном стиле — рвать ритм и добывать очки за счет собственных активных действий. В частности — многочисленных укороченных, которыми изводила оппонентку в первой партии.

Пара геймов в стартовом сете получилась напряженной, но при счете 4:4 Херцог двумя двойными дала россиянке шанс. Светлана заработала брейк-пойнт, обвела вышедшую к сетке соперницу и сделала брейк. После этого россиянка здорово отподавала и завершила сет в свою пользу — 6:4.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">Finished in 65 minutes.<br><br>Up next for No.8 seed Svetlana Kuznetsova, either Agnieszka Radwanska or Timea Bacsinszky...<a href="https://twitter.com/hashtag/Wimbledon?src=hash">#Wimbledon</a> <a href="https://t.co/obrzmbIx59">pic.twitter.com/obrzmbIx59</a></p>— Wimbledon (@Wimbledon) <a href="https://twitter.com/Wimbledon/status/883656099517399040">8 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Начало второй партии у словенки не получилось — россиянка выиграла 10 очков подряд и вскоре вела 3:0. Кузнецова продолжила поддавливать и развалила игру оппонентки.

Лишь в последнем гейме при счете 5:0 словенка отыграла четыре матчбола. Но на пятом Светлана все же вынудила соперницу ошибиться и праздновала победу — 6:4, 6:0.

Кузнецова — единственная представительница нашей страны, оставшаяся в одиночных сетках, добралась до четвертого круга на третьем турнире «Большого шлема» в сезоне-2017. В Австралии и Франции эта стадия оказывалась критичной. Теперь она сыграет с Агнешкой Радванской или Тимеа Бачински. Обе могут быть опасными, но и Кузнецова в своих первых матчах продемонстрировала такой внутренний настрой, что, хочется верить, никому мало не покажется.