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8 июля 2017, 16:29 | Теннис | Спорт-Экспресс

Херцог хватило на полсета. Кузнецова — в четвертом круге

Первая ракетка России в третьем круге Уимблдона переиграла Полону Херцог — 6:4, 6:0.

Первая ракетка России в третьем круге Уимблдона переиграла <span class=error>Полону</span> <span class=error>Херцог</span>. Увеличить
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Светлана Кузнецова на Уимблдоне удивляет. Если на любимых грунтовых кортах Roland Garros она то и дело давала повод вспоминать, что затяжные и валидольные матчи-триллеры — ее фирменный знак и вновь говорить о ней, как о марафонке, то на травяных кортах Уимблдона 32-летняя теннисистка больше напоминает спринтера.

Онс Жабер в первом круге она обыграла за 1 час 5 минут, Екатерину Макарову — за 1:10. В субботу с Полоной Херцог вновь уложилась в 65 минут.

Причем в каждом из поединков Кузнецова выглядела очень собранной (в Париже, к примеру, ей этого не хватало) и действовала очень убедительно.

Соперница россиянки по третьему кругу когда-то занимала в мировом рейтинге 35-е место, но сейчас возвращается после непростого периода в карьере. Из-за трех травм подряд (плеча, колена и запястья) и операции по поводу аппендицита она не играла с августа прошлого года. Уимблдон — лишь пятый турнир словенки после долгого перерыва. Но здесь она выиграла с учетом квалификации пять матчей и повторила свой лучший результат на турнирах «Большого шлема» — добралась до третьего круга.

В поединке с Кузнецовой подопечная и возлюбленная хорвата Желько Крайана, известного в том числе по работе с Динарой Сафиной, пыталась действовать в фирменном стиле — рвать ритм и добывать очки за счет собственных активных действий. В частности — многочисленных укороченных, которыми изводила оппонентку в первой партии.

Пара геймов в стартовом сете получилась напряженной, но при счете 4:4 Херцог двумя двойными дала россиянке шанс. Светлана заработала брейк-пойнт, обвела вышедшую к сетке соперницу и сделала брейк. После этого россиянка здорово отподавала и завершила сет в свою пользу — 6:4.

Начало второй партии у словенки не получилось — россиянка выиграла 10 очков подряд и вскоре вела 3:0. Кузнецова продолжила поддавливать и развалила игру оппонентки.

Лишь в последнем гейме при счете 5:0 словенка отыграла четыре матчбола. Но на пятом Светлана все же вынудила соперницу ошибиться и праздновала победу — 6:4, 6:0.

Кузнецова — единственная представительница нашей страны, оставшаяся в одиночных сетках, добралась до четвертого круга на третьем турнире «Большого шлема» в сезоне-2017. В Австралии и Франции эта стадия оказывалась критичной. Теперь она сыграет с Агнешкой Радванской или Тимеа Бачински. Обе могут быть опасными, но и Кузнецова в своих первых матчах продемонстрировала такой внутренний настрой, что, хочется верить, никому мало не покажется.
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